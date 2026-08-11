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| Οικονομία

Μεγαλώνει η κρατική μηχανή- Στα 53.747 άτομα οι υπάλληλοι τον Ιούλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούλιο του 2026 ανήλθαν στα 53.747 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 300 άτομα (0,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,0%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας αυξήθηκε κατά 2,6% και 0,7% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των κρατικών υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (1,7%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ μικρή μείωση (-0,1%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό.

Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (25,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-99,6%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 ο μέσος όρος των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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