Πτήση ακυρώθηκε επειδή παιδί... αρνήθηκε να φορέσει ζώνη ασφαλείας - Αντιδράσεις στα ΜΚΔ

Πτήση της καναδικής Porter Airlines ακυρώθηκε αφού ένα μικρό παιδί αρνήθηκε να δέσει τη ζώνη ασφαλείας του πριν από την απογείωση, προκαλώντας πολύωρη καθυστέρηση και αναγκάζοντας τους επιβάτες να ταξιδέψουν την επόμενη ημέρα, μεταδίδει το BBC.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου σε πτήση από τη Βικτώρια προς το Τορόντο. Σύμφωνα με το BBC, το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό όταν κατέστη σαφές ότι το παιδί δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες ασφαλείας. Η καθυστέρηση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα η πτήση να μην προλάβει να αναχωρήσει πριν από το κλείσιμο του διαδρόμου μετά τα μεσάνυχτα.

Η Porter Airlines ανέφερε ότι οι προσπάθειες τόσο του γονέα όσο και του πληρώματος να αντιμετωπίσουν την κατάσταση δεν απέδωσαν. «Το αεροσκάφος δεν μπορούσε να απογειωθεί υπό αυτές τις μη ασφαλείς συνθήκες, γι’ αυτό το πλήρωμα επέλεξε να επιστρέψει στον τερματικό σταθμό και να αποβιβάσει τους δύο επιβάτες», δήλωσε η εταιρεία, σύμφωνα με το BBC.

«Το παιδί έδειχνε φοβισμένο»

Παρά την επίσημη εξήγηση της αεροπορικής εταιρείας, επιβάτες που βρίσκονταν στην πτήση υποστήριξαν ότι το παιδί δεν ήταν απείθαρχο αλλά φαινόταν να φοβάται.

Ο επιβάτης Άριε Κόζουτς δήλωσε στο CBC News, σύμφωνα με το BBC, ότι το παιδί κρυβόταν συνεχώς κάτω από το κάθισμά του. «Αν το έβαζαν να δεθεί, κατάφερνε να γλιστρήσει και να βγει από κάτω», ανέφερε.

Η ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας παιδιών Λία Τούσο υπερασπίστηκε την απόφαση του πληρώματος, λέγοντας στο BBC ότι τα παιδιά που δεν είναι δεμένα στο κάθισμά τους μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση αναταράξεων ή κατά την απογείωση και την προσγείωση.

«Τα παιδιά που δεν είναι δεμένα μπορούν να μετατραπούν σε βλήματα», τόνισε, εξηγώντας ότι το ίδιο ισχύει και για αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που δεν έχουν ασφαλιστεί.

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το περιστατικό πυροδότησε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το κατά πόσο οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στις οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά και πόσο αυστηρά οφείλουν οι γονείς να επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων.

Όπως μεταδίδει το BBC, ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι το συμβάν αποτελεί παράδειγμα υπερβολικά «ήπιας» ανατροφής. Το θέμα απασχόλησε ακόμη και τηλεοπτική εκπομπή του Fox News, όπου ο συμπαρουσιαστής Τσαρλς Χερτ δήλωσε ότι υποστηρίζει τη σωματική πειθαρχία, σχολιάζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά «ξεπερνά τα όρια».

Άλλοι, ωστόσο, επισήμαναν ότι τα παιδιά που φοβούνται τις πτήσεις δεν επιδιώκουν να προκαλέσουν προβλήματα και ότι η αντίδρασή τους μπορεί να οφείλεται σε άγχος ή πανικό.

Παράλληλα, πολλοί διερωτήθηκαν γιατί χρειάστηκε να επηρεαστεί ολόκληρη η πτήση εξαιτίας ενός μόνο επιβάτη, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί νωρίτερα χωρίς να προκληθεί τόσο μεγάλη αναστάτωση.

Παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν

Το BBC υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αεροπορική εταιρεία απομακρύνει οικογένεια από πτήση λόγω προβλημάτων συμμόρφωσης με τις οδηγίες του πληρώματος.

Το 2018, πατέρας και κόρη αποβιβάστηκαν από πτήση της Southwest Airlines από το Σικάγο προς την Ατλάντα. Σύμφωνα με επιβάτη που κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, το παιδί είχε ήδη ηρεμήσει από προηγούμενο ξέσπασμα και καθόταν ήσυχα για αρκετά λεπτά πριν ενημερωθεί η οικογένεια ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Η Southwest είχε αναφέρει ότι υπήρξε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του πληρώματος και επιβάτη που ταξίδευε με μικρό παιδί.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και το 2012 σε πτήση της JetBlue. Η οικογένεια που αποβιβάστηκε κατηγόρησε αργότερα την εταιρεία για έλλειψη ανθρωπιάς, ενώ η JetBlue υποστήριξε ότι οι επιβάτες δεν συμμορφώνονταν με τις οδηγίες του πληρώματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και ότι η απομάκρυνσή τους έγινε για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το BBC.

Με πληροφορίες από το BBC