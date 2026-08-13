Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη - Ο θόρυβος ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Une explosion massive 💥 a secoué une usine de munitions militaires @KNDS_France Ammo près de #Rome, et les autorités italiennes 🇮🇹ont mis en œuvre le plan d'urgence majeur ⚠️ pic.twitter.com/ISBn0IRY06 — Juan Agullo 🦉 (@JuanAgulloNews) August 13, 2026

Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και το ναυτικό. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης οτι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε, πιθανόταρα, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών.

Ο ισχυρότατος θόρυβος που προκλήθηκε, ακούσθηκε από τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ρώμη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ