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Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη - Ο θόρυβος ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συναγερμός σήμανε στο προάστιο Κολεφέρο μετά από ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε σε αποθήκη εκρηκτικών υλών.

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο,  προάστιο της Ρώμης,  όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες. 

Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και το ναυτικό.  Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης οτι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε, πιθανόταρα, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών. 

Ο ισχυρότατος θόρυβος που προκλήθηκε, ακούσθηκε από τους  οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ρώμη. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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