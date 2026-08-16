Διαψεύδει το Κατάρ ότι κρατά αιχμαλώτους Ιρανούς πιλότους - Επανεκκινούν οι εσωτερικές πτήσεις στο Ιράν

Το Κατάρ διέψευσε κατηγορηματικά ότι κρατά αιχμαλώτους τρεις Ιρανούς πιλότους, απαντώντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε την επανέναρξη των εσωτερικών πτήσεων από το αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από διακοπές λειτουργίας λόγω των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ Αλ Ανσάρι, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X την έκπληξη της Ντόχα για τις ιρανικές δηλώσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

We categorically deny the claims circulating regarding the detention of Iranian pilots & are surprised by these misleading statements at this particular time, amid the ongoing diplomatic efforts & initiatives aimed at de-escalating tensions in the region.



We reaffirm that… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) August 15, 2026

Σύμφωνα με τον Καταριανό αξιωματούχο, Ιρανοί πιλότοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσπάθειες επικοινωνίας. Ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν αργότερα τη σορό ενός πιλότου και η Ντόχα επικοινώνησε με την Τεχεράνη για την παράδοσή της.

Νωρίτερα, ο Ιρανός στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ είχε υποστηρίξει ότι τρεις πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από δυνάμεις του Κατάρ, μετά τη συντριβή των αεροσκαφών Su-24 στα οποία επέβαιναν στις 2 Μαρτίου.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν επανέλαβε τις τακτικές πτήσεις προς την Τεχεράνη, τη Μασχάντ και το Ισφαχάν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, εξυπηρετούσε καθημερινά 30 έως 40 εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-REUTERS