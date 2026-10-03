Χαραλαμπίδης: Η μάχη κατά των καρδιαγγειακών ξεκινά πριν από το νοσοκομείο

Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων ξεκινά πολύ πριν από την εισαγωγή του ασθενούς σε νοσηλευτήριο, μέσα από την πρόληψη, την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και τη συστηματική παρακολούθηση όσων διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Ο Υπουργός απηύθυνε χαιρετισμό στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο CardioVascMEDays 2026, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση οξέος περιστατικού καθοριστική είναι η έγκαιρη πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα. Εξίσου σημαντικά, ανέφερε, είναι τα στάδια που ακολουθούν, όπως η ασφαλής έξοδος από το νοσηλευτήριο, η καρδιακή αποκατάσταση και η παρακολούθηση του ασθενούς.

«Η φροντίδα δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση μιας επέμβασης ή με το εξιτήριο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι κάθε ασθενής να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα σε κάθε στάδιο, «πριν εμφανιστεί η νόσος, όταν χρειαστεί άμεση αντιμετώπιση και όταν επιστρέψει στην καθημερινότητά του».

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα, οργανωμένες υπηρεσίες για τα οξέα και σύνθετα περιστατικά, καθώς και πρόσβαση στην αποκατάσταση και τη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Χαρακτήρισε τα καρδιαγγειακά νοσήματα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή τους δεν περιορίζεται στη νοσοκομειακή φροντίδα. Η ποιότητα των υπηρεσιών, πρόσθεσε, εξαρτάται και από τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας που αναλαμβάνουν έναν ασθενή, καθώς σε διαφορετικά στάδια μπορεί να χρειαστεί τη συμβολή πολλών ειδικοτήτων.

Αναφερόμενος στο CardioVascMEDays, το οποίο πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, ο Υπουργός είπε ότι η θεματολογία του αναδεικνύει τη στενή σύνδεση της πρόληψης, της διάγνωσης, της απεικόνισης και των διαφορετικών μορφών θεραπείας.

Ιδιαίτερη αξία, σημείωσε, έχει η επιλογή των διοργανωτών να βασίσουν μεγάλο μέρος των εργασιών σε κλινικά περιστατικά και επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Η συζήτηση πραγματικών περιπτώσεων επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να εξετάζουν από κοινού πώς μπορούν να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ασθενή.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην απεικόνιση, στη γενετική διερεύνηση και στις επεμβατικές τεχνικές διευρύνουν τις δυνατότητες των γιατρών. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να προσδιορίζεται σε ποιες περιπτώσεις μια νέα μέθοδος προσφέρει ουσιαστικό όφελος, κάτι που, όπως είπε, απαιτεί κλινικά δεδομένα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στην πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με τους παρόχους και τις επιστημονικές εταιρείες, ώστε οι νέες δυνατότητες της ιατρικής να φτάνουν στους ασθενείς με ασφάλεια και οργανωμένο τρόπο. Ανέφερε επίσης ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, τα κλινικά δεδομένα και η εμπειρία των επαγγελματιών υγείας πρέπει να αξιοποιούνται στις αποφάσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς.

Ο Υπουργός συνεχάρη την Καρδιολογική, την Καρδιοχειρουργική και την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Mediterranean Hospital of Cyprus, την Οργανωτική Επιτροπή και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση. Ευχαρίστησε επίσης τους επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, τους προέδρους των συνεδριών και όλους τους επαγγελματίες υγείας που αφιερώνουν χρόνο στη συνεχή επιμόρφωσή τους.

Τέλος, ανέφερε ότι οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή, ωστόσο οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην καθημερινή κλινική πράξη, στην αντιμετώπιση του επόμενου δύσκολου περιστατικού, στις κοινές αποφάσεις των επαγγελματιών υγείας και στη φροντίδα που θα λάβει ο ασθενής.

Πηγή: ΚΥΠΕ