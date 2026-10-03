Επιτυχία σημείωσε η βραδιά του 1ου Technopolis 20 Jazz Festival στην Πάφο.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές στις πτήσεις και την ανάγκη αλλαγής του χώρου διεξαγωγής, η πρώτη βραδιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από την ποιότητα και την ποικιλία των μουσικών παρουσιάσεων, με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη τζαζ.

Το πρόγραμμα άνοιξαν οι Elly Loves Jazz, με την εξαιρετική Elly Paspala και τους καταξιωμένους μουσικούς που τη συνόδευσαν, σε μια ατμοσφαιρική και γεμάτη συναίσθημα εμφάνιση.

Ακολούθησαν οι Fuzz Bus, οι οποίοι έδωσαν στη βραδιά ενέργεια και έναν πιο σύγχρονο ήχο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τους Yerolatsitis/Toumazou/Kutafali/Tsangaris Quartet, μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική συνύπαρξη, αυτοσχεδιασμό και έντονη επικοινωνία μεταξύ των μουσικών.

Οι τρεις εμφανίσεις, διαφορετικές ως προς το ύφος, τον ήχο και τη μουσική προσέγγιση, δημιούργησαν μια πολυμορφική μουσική διαδρομή, αναδεικνύοντας τον πλούτο της σύγχρονης τζαζ και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η διοργάνωση συνεχίζεται απόψε, με τη δεύτερη και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Στη σκηνή θα ανέβουν το Ioanna Troullidou Quartet, το Reprise Quartet, καθώς και η Nefeli Fasouli μαζί με το Christos Yerolatsitis Trio.

Η δεύτερη βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 19:00 και τη μουσική να ξεκινά στις 20:00.

Εισιτήρια διατίθενται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Technopolis 20.

Το Technopolis 20 Jazz Festival πραγματοποιείται με τη στήριξη του Πετρίδειου Ιδρύματος και του Δήμου Πάφου, με την υποστήριξη της Τράπεζας Κύπρου, και άλλων χορηγών.