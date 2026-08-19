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Τεχεράνη: Δεν εκτοξεύσαμε πυραύλους κατά των ΗΑΕ - Επιζήμια η κατηγορία για την περιφερειακή ασφάλεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι στόχευσαν πλοία της χώρας στον Κόλπο. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό επιζήμιο για την εμπιστοσύνη και τις προσπάθειες αποκατάστασης της περιφερειακής ασφάλειας.

Η διπλωματία του Ιράν διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χθες Τρίτη, αντιδρώντας στην κατηγορία του Αμπού Ντάμπι πως δυο βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον Κόλπο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής», χαρακτηρίζοντας την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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