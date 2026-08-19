CNN: Η Ουκρανία έχει Patriot αλλά όχι πυραύλους – «Περνούν βαλλιστικοί από πάνω μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα»

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία στην αεράμυνά της αναδεικνύει εκτενές ρεπορτάζ του CNN από το Κίεβο: η χώρα διαθέτει συστήματα Patriot, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει τους απαραίτητους πυραύλους για να τα χρησιμοποιήσει.

Οι Patriot αποτελούν ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα συστήματα που μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη Ρωσία στις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Το CNN παρουσιάζει, μάλιστα, εκτοξευτή Patriot ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραμένει ουσιαστικά ανενεργός εδώ και περίπου δέκα εβδομάδες λόγω της έλλειψης πυραύλων.

«Έχουμε τον εξοπλισμό, αλλά δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε»

Στο αμερικανικό δίκτυο μίλησε Ουκρανός χειριστής συστήματος Patriot, ο οποίος παρουσιάστηκε μόνο με το μικρό του όνομα, Ντμίτρο, για λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, είχε περάσει περίοδος έξι εβδομάδων κατά την οποία δεν είχε δει εκτοξευτή της μονάδας του να πραγματοποιεί αναχαίτιση.

Η εικόνα, όπως την περιγράφει, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα πληρώματα αεράμυνας, τα οποία γνωρίζουν ότι διαθέτουν το σύστημα, αλλά όχι τα πυρομαχικά που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν μια εισερχόμενη απειλή.

«Είναι πραγματικά σπαρακτικό όταν έχεις τον εξοπλισμό αλλά δεν μπορείς να αναχαιτίσεις κανέναν πύραυλο», είπε στο CNN. «Βαλλιστικοί πύραυλοι περνούν πάνω από το κεφάλι σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ενώ πίσω σου βρίσκονται πολίτες».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρώτη φορά που η μονάδα του βρέθηκε χωρίς διαθέσιμους πυραύλους ήταν τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Ζελένσκι ζητά μεγαλύτερο μερίδιο από τα αμερικανικά αποθέματα

Η Ουκρανία αποφεύγει να δημοσιοποιήσει πόσους πυραύλους Patriot διαθέτει αυτή τη στιγμή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι το Κίεβο χρειάζεται περίπου το 5% των διαθέσιμων αμερικανικών πυραύλων Patriot προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία διαθέτει σήμερα περίπου το 1% του αμερικανικού αποθέματος.

Το CNN επισημαίνει ότι η ζήτηση για τους συγκεκριμένους πυραύλους έχει εκτοξευθεί παγκοσμίως, καθώς πολλές χώρες επιχειρούν να ενισχύσουν την αεράμυνά τους.

Η Μέση Ανατολή «άδειασε» τα αποθέματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πίεση στα παγκόσμια αποθέματα Patriot αυξήθηκε σημαντικά μετά τη μαζική χρήση αντιαεροπορικών πυραύλων στη Μέση Ανατολή κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου και του Απριλίου.

Κράτη του Κόλπου φέρεται να χρησιμοποίησαν μεγάλο αριθμό πυραύλων για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων, γεγονός που περιόρισε ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων όπλων.

Ο Ντμίτρο ανέφερε ότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί είχαν αντιληφθεί από νωρίς πως η κατανάλωση πυραύλων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε αργότερα να επηρεάσει και τη δική τους δυνατότητα ανεφοδιασμού.

«Ήμασταν σοκαρισμένοι από το πόσους πυραύλους εκτόξευαν ταυτόχρονα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τα ίδια όπλα που η Ουκρανία χρειάζεται για να αναχαιτίζει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Παγκόσμια μάχη για ένα από τα πιο περιζήτητα όπλα

Η παραγωγή και η διαθεσιμότητα των πυραύλων Patriot βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ενός διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς δεκάδες χώρες επιδιώκουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους.

Για την Ουκρανία, ωστόσο, το ζήτημα είναι άμεσο και υπαρξιακό: οι εκτοξευτές μπορεί να υπάρχουν στο πεδίο, αλλά χωρίς διαθέσιμους πυραύλους δεν μπορούν να προσφέρουν προστασία από ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες ρωσικές επιθέσεις.

Το CNN σημειώνει ότι δεν είναι γνωστό πόσοι επιπλέον πύραυλοι έχουν δεσμευθεί από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία ούτε ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος των αμερικανικών αποθεμάτων.