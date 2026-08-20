Ντρόουν έπεσε στη Ρουμανία εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, ενώ προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης καταγράφηκε στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις αξιωματούχων την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το drone κατέπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή της κομητείας Τούλτσεα, στη νοτιοανατολική Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσική επίθεση εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές από την πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η Τούλτσεα βρίσκεται απέναντι από ουκρανικές περιοχές στον Δούναβη που έχουν επανειλημμένα αποτελέσει στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας σημειώθηκε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει διοριστεί από τη Μόσχα. Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ή την έκταση της διακοπής.

Η Σεβαστούπολη, έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βρίσκεται στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014 και έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ