Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ντρόουν έπεσε στη Ρουμανία εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία
| Κόσμος

Ντρόουν έπεσε στη Ρουμανία εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή της κομητείας Τούλτσεα, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Την ίδια ώρα, προσωρινή διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, ενώ προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης καταγράφηκε στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις αξιωματούχων την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το drone κατέπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή της κομητείας Τούλτσεα, στη νοτιοανατολική Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσική επίθεση εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές από την πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η Τούλτσεα βρίσκεται απέναντι από ουκρανικές περιοχές στον Δούναβη που έχουν επανειλημμένα αποτελέσει στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας σημειώθηκε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει διοριστεί από τη Μόσχα. Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ή την έκταση της διακοπής.

Η Σεβαστούπολη, έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βρίσκεται στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014 και έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΕΠΙΘΕΣΗΟΥΚΡΑΝΙΚΟΡΟΥΜΑΝΙΑΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα