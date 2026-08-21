Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στο Περού: Τραυματίες και ζημιές σε σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας

Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος καταγράφηκε στις 13:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Κύπρου), σε εστιακό βάθος 99 χιλιομέτρων κατά το USGS, εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος ήταν 108 χιλιόμετρα. Κατέγραψε τουλάχιστον μια μετασεισμική δόνηση, 4,2 βαθμών, στις 16:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από περουβιανά μέσα ενημέρωσης εικονίζει βράχους που αποκολλήθηκαν από λόφους γύρω από την Κορακόρα, πόλη κάπου 10.000 κατοίκων, την πλησιέστερη στο επίκεντρο, στον νομό Αγιακούτσο.

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποτίμησης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο», είπε ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός από λίγο ως πολύ σε διάφορους νομούς, σημείωσε το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγινε αισθητός στους νομούς Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουρίμακ.

Τον αισθάνθηκαν και κάτοικοι της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Πολύ ισχυρές δονήσεις, άνω των 7 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και την Κολομβία —με την οποία γειτονεύει το Περού— τον Αύγουστο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κι εκτεταμένες καταστροφές.

Πηγή: ΚΥΠΕ