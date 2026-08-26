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«Παγώνουν» παγκοσμίως τα ραντεβού για βίζα μεταναστών στις ΗΠΑ - Νέα κίνηση Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε νέα σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής προχωρά η Κυβέρνηση Τραμπ, αναστέλλοντας παγκοσμίως τα ραντεβού για μεταναστευτικές βίζες, την ώρα που η εκστρατεία περιορισμού της μετανάστευσης βρίσκεται αντιμέτωπη και με δικαστικά εμπόδια

Η Κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των ραντεβού για βίζα μεταναστών σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης στη δεύτερη θητεία του Προέδρου.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε εκπαίδευση σε όλες τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των ΗΠΑ παγκοσμίως και ότι τα ραντεβού για τις υπηρεσίες έκδοσης βίζας θα προσαρμοστούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επιδιώξει μια πιο επιθετική εκστρατεία απελάσεων και καταστολής της μετανάστευσης, η οποία περιλαμβάνει ανακλήσεις βίζας και πράσινων καρτών και απόρριψη αιτήσεων για μια σειρά λόγων, όπως πολιτικές απόψεις και φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες.

Ανέφερε ότι η καταστολή στοχεύει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας αλλά αντιμετωπίζει και νομικά εμπόδια.

Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή απόφαση της Κυβέρνησης που ανέστειλε την έκδοση μεταναστευτικών θεωρήσεων σε αιτούντες από 75 χώρες, λέγοντας ότι η πολιτική αυτή υπερέβαινε την νόμιμη εξουσία του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση και το χρονοδιάγραμμά της για τις Πρεσβείες, πέρα από το ότι η εκπαίδευση είχε ως στόχο να βοηθήσει τους προξενικούς υπαλλήλους να αποκλείσουν αιτούντες που θεωρούνται πιθανό να εξαρτηθούν από τα δημόσια επιδόματα των ΗΠΑ και να διασφαλίσει την αξιολόγηση των αιτούντων θεώρησης «ολοκληρωμένα και συνεπή».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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