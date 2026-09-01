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Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε Κίεβο και Μπορίσπιλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινά ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες καταγράφηκαν στο Κίεβο, ενώ ακόμη ένα θύμα εντοπίστηκε στην περιοχή της Μπορίσπιλ.

   Τα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

   «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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