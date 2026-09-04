«Τα Φόκλαντ είναι βρετανικά»: Απάντηση Λονδίνου στις διεκδικήσεις Μιλέι

Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι «τα Νησιά Φόκλαντ είναι βρετανικά», μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ότι οι «άνεμοι της αλλαγής» ευνοούν τη διεκδίκηση των νησιών από τη χώρα του, επικαλούμενος την πρόθεση της Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την ουδετερότητά της στη συγκεκριμένη διαμάχη.

Η Βρετανία και η Αργεντινή πολέμησαν για 10 εβδομάδες το 1982 για τα νησιά του Νότιου Ατλαντικού, τα οποία αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και οι Αργεντινοί αποκαλούν Λας Μαλβίνας.

Ο έλεγχος των Φόκλαντ αποτελεί ιδιαίτερα φορτισμένο ζήτημα στην Αργεντινή, παρότι οι ίδιοι οι κάτοικοι των νησιών ψήφισαν συντριπτικά το 2013 υπέρ της παραμονής τους υπό βρετανική κυριαρχία.

«Τα Φόκλαντ είναι βρετανικά επειδή οι κάτοικοι των Φόκλαντ επιλέγουν να είναι Βρετανοί», απάντησε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

«Η δέσμευσή μας απέναντι στα Φόκλαντ είναι απόλυτη και αμετακίνητη», πρόσθεσε ο Στρίτινγκ.

Ο Πόλεμος των Φόκλαντ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1982, όταν οι δυνάμεις της Αργεντινής εισέβαλαν στα νησιά, τα οποία βρίσκονταν υπό βρετανική διοίκηση από τον 19ο αιώνα. Η τότε Βρετανίδα Πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, έστειλε ναυτική δύναμη για να τα ανακαταλάβει.

Η σύγκρουση άφησε πίσω της 649 νεκρούς Αργεντινούς, 255 Βρετανούς και τρεις κατοίκους των νησιών.

Την Τρίτη, βετεράνοι του Πολέμου των Φόκλαντ από την Αργεντινή και δικηγόροι που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα κατέθεσαν αγωγή ζητώντας να σταματήσει το πετρελαϊκό έργο που υλοποιούν η βρετανική εταιρεία Rockhopper και η ισραηλινή Navitas.

Η Rockhopper ελέγχει το 35% ενός μεγάλου κοιτάσματος πετρελαίου στα ανοικτά των Φόκλαντ, ενώ η Navitas κατέχει το υπόλοιπο. Η τιμή της μετοχής της Rockhopper υποχώρησε περίπου 7% το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι δύο εταιρείες επέμειναν ότι η δήλωση του Μιλέι δεν θα επηρεάσει το έργο.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι δραστηριοποιούνται «με έγκυρες πετρελαϊκές άδειες» και «με την πλήρη και συνεχή υποστήριξη» της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Μιλέι δήλωσε ότι το έργο παραβιάζει ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών καλεί και τις δύο πλευρές να απέχουν από μονομερείς ενέργειες στα νησιά.

«Εάν το επιτρέψουμε, θα δημιουργήσουμε ένα κίνητρο για τη βρετανική κυβέρνηση να εμβαθύνει την κατοχή των νησιών και την εκμετάλλευση των πόρων μας», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα απαγορευτεί στις εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα στα Φόκλαντ «πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης της Αργεντινής» να δραστηριοποιούνται σε αργεντίνικο έδαφος.

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, επέμεινε ότι το «δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων των νησιών είναι πρωταρχικής σημασίας, εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και θα το υπερασπιστούμε αποφασιστικά».

Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Σάιμον ΜακΝτόναλντ, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επανεξετάσει το κόστος διοίκησης ενός εδάφους που βρίσκεται 13.000 χιλιόμετρα μακριά.

«Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ η στιγμή να κάνουμε μια νέα, θεμελιώδη επανεξέταση», είπε ο ΜακΝτόναλντ, αναγνωρίζοντας παράλληλα την «εμβληματική θέση» που έχουν τα νησιά στη Βρετανία, λόγω της νίκης της χώρας στον πόλεμο πριν από περισσότερα από 40 χρόνια.

«Το ζήτημα των Φόκλαντ εξυπηρετεί τον σκοπό του Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ και τη συνεργασία στον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τόμας Μουγκίκα, διευθυντής του Κέντρου Διεθνών Σπουδών του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αργεντινής.

Ο Μιλέι παρουσίασε την επανεξέταση της αμερικανικής στάσης ως δικαίωση της πολιτικής του και ως ένδειξη της πλήρους και ένθερμης υποστήριξής του προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν αυτή την αλλαγή στάσης επειδή γνωρίζουν ότι η Αργεντινή είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, δήλωσε.

Αντίθετα, είπε ότι η Βρετανία «βρίσκεται σε πορεία παρακμής», υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει «πολλαπλές μεταναστευτικές, δημογραφικές και οικονομικές κρίσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ