Εγγυήσεις ασφαλείας από Ζελένσκι για την αμερικανική αποστολή - Ζητεί ανταπόκριση από τη Ρωσία

Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή, μετά την επίσκεψή τους στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναερίου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

«Όπως συνέβη και κατά τις προηγούμενες διπλωματικές επισκέψεις της αμερικανικής πλευράς, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ρωσικού εναέριου χώρου, ώστε οι διαπραγματευτές να μπορέσουν να φτάσουν με ασφάλεια. Φροντίζουμε ακριβώς για αυτούς, και όχι για τη Ρωσία», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Από την πλευρά μας δεν θα γίνουν αεροπορικές επιθέσεις, και η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί εξίσου, εξασφαλίζοντας ηρεμία χωρίς δικές της αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων και την επίλυση των λογιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτή την αμερικανική επίσκεψη», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Στόχος μας είναι μια όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική και ουσιαστική επίσκεψη, καθώς και διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά. Πρέπει να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Θα δούμε ποιες προτάσεις έχουν ο Στιβ και ο Τζάρεντ και τι απάντηση θα λάβουν στη Μόσχα», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ