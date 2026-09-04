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«Υπεξ» κατεχομένων: «Διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων» η χρηματοδότηση μνημείου από την ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υποστηρίζεται ότι η «ειρηνευτική επιχείρηση» – όπως αποκαλείται η εισβολή - έσωσε τον τ/κ «λαό» από την εξόντωση και «εγκαθίδρυσε ειρήνη και γαλήνη σε όλο το νησί» και «δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρη για την ΤΔΒΚ»

Ως «ανήθικη προσπάθεια διαστρέβλωσης των ιστορικών γεγονότων» καταδικάζει το «υπεξ» τη σύσταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάθεση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027, σε μνημείο που «η ε/κ διοίκηση σχεδιάζει να κατασκευάσει για να συκοφαντήσει τις ηρωικές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπέξ» ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων ότι η εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του Γενικού Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027, αποτελεί «μια αβάσιμη κατηγορία και εκστρατεία συκοφάντησης που στοχεύει στην πλήρη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων" και "αποτελεί μια νέα εκδήλωση της μη εποικοδομητικής και μονομερούς προσέγγισης" της ε/κ πλευράς  στο Κυπριακό.

Υποστηρίζεται ότι η «ειρηνευτική επιχείρηση» – όπως αποκαλείται η εισβολή - έσωσε τον τ/κ «λαό» από την εξόντωση και «εγκαθίδρυσε ειρήνη και γαλήνη σε όλο το νησί» και «δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρη για την ΤΔΒΚ».

Το «υπέξ» καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να σταματήσουν να παρέχουν πλατφόρμα για μια κατά την έκφρασή του "χειριστική προπαγάνδα από το ελληνικό – ε/κ δίδυμο" και να υιοθετήσουν "μια αμερόληπτη και δίκαιη στάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πραγματικότητες στο νησί και την ύπαρξη δύο ξεχωριστών λαών, καθώς και την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τδβκ».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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