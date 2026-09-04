Ο ΟΗΕ ξανασχεδιάζει τον κόσμο: Ενεκρίθη η μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Παρασκευή ψήφισμα με το οποίο προωθείται μια χαρτογραφική απεικόνιση του κόσμου πιο ακριβής σε ό,τι αφορά το μέγεθος των ηπείρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες.

Το κείμενο, που στηρίχθηκε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκε με 164 ψήφους υπέρ, μία κατά (εκείνη των ΗΠΑ) και έξι αποχές.

Τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν έτσι να περιορίσουν τη χρήση των χαρτών του 16ου αιώνα, του χαρτογράφου Γεράρδου Μερκάτορ, που δεν απεικονίζουν το ακριβές μέγεθος των ηπείρων. Μεταξύ άλλων, στους χάρτες αυτούς η Γροιλανδία εμφανίζεται σχεδόν ισομεγέθης με την Αφρική, αν και η Αφρική στην πραγματικότητα είναι 14 φορές μεγαλύτερη.

«Ένας δίκαιος κόσμος ξεκινά με έναν δίκαιο χάρτη», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, Ρόμπερτ Ντάσεϊ πριν την ψηφοφορία.

Το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό και «σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύει τη χρήση των μερκατορικών χαρτών για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα», διευκρίνισε το Τόγκο.

Οι ΗΠΑ, η μοναδική χώρα που καταψήφισε την πρόταση, υποστήριξε ότι προωθεί μια «ιδεολογική ατζέντα» και συνιστά «περισπασμό» από «τα πραγματικά προβλήματα της διεθνούς ειρήνης, της ευημερίας ή των καλών σχέσεων».

Οι χάρτες του Μερκάτορ χρησιμοποιούνται ευρέως στα σχολεία, αλλά το Τόγκο ελπίζει ότι θα τους αλλάξει όλους μέχρι τα τέλη του έτους. «Το Τόγκο θα είναι η πρώτη χώρα που θα αλλάξει τα βιβλία της γεωγραφίας. Στις τάξεις, πρέπει να τον αλλάξουμε (σ.σ. τον χάρτη) ώστε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλες τις χώρες του κόσμου», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Το Τόγκο θα πιέσει άλλες Κυβερνήσεις, σχολεία, διεθνείς οργανισμούς και τεχνολογικές εταιρείες να προωθήσουν τις αλλαγές. Η συζήτηση για τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει εταιρείες γεωεντοπισμού και χαρτογράφησης, σημείωσε ο Ντάσεϊ, συνδέοντας την εκστρατεία αυτή με τις ευρύτερες προσπάθειες των αφρικανικών χωρών να αντιμετωπίσουν την κληρονομία της αποικιοκρατικής περιόδου.

Τόνισε όμως δεν πρόκειται για «επίθεση» στην Ευρώπη ή σε άλλους πολιτισμούς. «Ο κόσμος αλλάζει. Η Αφρική αλλάζει επίσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ