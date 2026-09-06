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Χιλιάδες στους δρόμους κατά της ακροδεξιάς στη Γερμανία: Ιστορική μάχη στις κάλπες της Σαξονίας-Άνχαλτ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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**Η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ – Θα μπορούσε να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αναλαμβάνει την εξουσία σε γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο**

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο για "τη δημοκρατία", την παραμονή των εκλογών στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ όπου η ακροδεξιά αναμένεται να καταγάγει ιστορική νίκη και έτσι το πρώτο ακροδεξιό κόμμα να αναλάβει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη διαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από μια συλλογικότητα ενώσεων, συνδικάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία "Σαξονία-Άνχαλτ. Ανοιχτή στον κόσμο", συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατιδίου, όπου έχουν πραγματοποιούνται ομιλίες και συναυλίες.

Κάποιοι κρατούσαν σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου ή πινακίδες που έγραφαν "περισσότερη αγάπη, λιγότερο μίσος", "μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί" ή ακόμα και ότι "η πατάτα είναι επίσης ξένης προέλευσης".

Η αστυνομία αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί 12 εκδηλώσεις στο Μαγδεμβούργο, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου φεστιβάλ για τη δημοκρατία που άρχισε το απόγευμα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

Η συλλογικότητα αυτή αναμένει περίπου 8.000 συμμετέχοντες. Μέχρι το απόγευμα, η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 6.000 συμμετέχοντες.

Οι ομιλίες και οι μουσικές παραστάσεις επρόκειτο να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ ενόψει αυτής που πιθανότατα θα είναι μία από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες στη χώρα.

Το κόμμα AfD διοργανώνει επίσης την επίσημη τελετή λήξης της προεκλογικής του εκστρατείας στην ίδια τοποθεσία.

Φαβορί στις δημοσκοπήσεις, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κόμμα αντιμεταναστευτικό, ρωσόφιλο και αρεστό στον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου περιφερειακού κοινοβουλίου στο κρατίδιο αυτό των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η AfD φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατιδίου στοχεύοντας στον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα του εξασφαλίσει την εξουσία.

Μέχρι σήμερα, όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με την ακροδεξιά, με εξαίρεση το φιλορωσικό αριστερό κόμμα BSW, τα μέλη του οποίου είναι διχασμένα ως προς το θέμα αυτό.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ και σε τέσσερα άλλα κρατίδια, η AfD έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Γερμανίας ως μια "επιβεβαιωμένη δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση".

 Συγκέντρωση υπέρ της δημοκρατίας έχει επίσης ανακοινωθεί στην πόλη Χάλε, επίσης στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Πηγή: ΑΠΕ

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