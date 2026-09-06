Πρώτο κουδούνι στη Δυτική Όχθη: Επιδρομές σε σχολεία και η απουσία του 14χρονου Khalil – Σχολική χρονιά υπό τη σκιά του πολέμου (φωτογραφίες)

Με τις σχολικές αίθουσες να ανοίγουν ξανά, αλλά την ένταση να παραμένει παρούσα, ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι εικόνες από το χωριό Αλ-Μουγκαγιίρ, κοντά στη Ραμάλα, καταγράφουν την επιστροφή των Παλαιστινίων μαθητών στα θρανία, αλλά και τη σκιά της βίας που εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των σχολικών κοινοτήτων.

Πρώτη μέρα με την απουσία ενός μαθητή

Στο Αλ-Μουγκαγιίρ, μαθητές παρατάσσονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ μέσα σε μία από τις αίθουσες ένα άδειο θρανίο ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα.

Πρόκειται για το θρανίο του Παλαιστίνιου εφήβου Khalil Abu Alia, ο οποίος σκοτώθηκε σε πρόσφατη κοινή επιδρομή Ισραηλινών εποίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό.

Παλαιστινιακές σημαίες έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα, μετατρέποντας το άδειο θρανίο σε μια έντονη εικόνα της απουσίας ενός μαθητή από την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.







Οι μαθητές επιστρέφουν, οι φόβοι παραμένουν

Οι εικόνες από το σχολείο καταγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη μιας συνηθισμένης πρώτης ημέρας μαθημάτων.

Σε μία από τις φωτογραφίες, Παλαιστίνιος εκπαιδευτικός παρακολουθεί Ισραηλινούς εποίκους που βρίσκονται σε χωράφι κοντά στο σχολείο. Η παρουσία τους αποτυπώνει το κλίμα έντασης που περιγράφεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (OHCHR oPt), από την αρχή του 2026 έχουν σκοτωθεί αρκετοί Παλαιστίνιοι έφηβοι σε επιθέσεις στις οποίες εμπλέκονται Ισραηλινοί έποικοι, μεταξύ άλλων σε περιστατικά πυροβολισμών κοντά στο σχολείο του χωριού.

Διασφάλιση της σχολικής παρουσίας

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Anadolu, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές σε δύο σχολεία στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην επαρχία της Νάμπλους.

Στο Huwwara Boys Secondary School, νότια της Νάμπλους, ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στον χώρο του σχολείου, απείλησαν τη διεύθυνση και ζήτησαν την αφαίρεση της παλαιστινιακής σημαίας. Άλλη ισραηλινή δύναμη εισήλθε στον χώρο του Burqa Boys Secondary School, βορειοδυτικά της Νάμπλους. Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Anadolu, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

Οι δύο επιδρομές σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027.