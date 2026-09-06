Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Πρώτο κουδούνι στη Δυτική Όχθη: Επιδρομές σε σχολεία και η απουσία του 14χρονου Khalil – Σχολική χρονιά υπό τη σκιά του πολέμου (φωτογραφίες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις, όμως ένα θρανίο έμεινε άδειο στο Αλ-Μουγκαγιίρ – Την ίδια ημέρα, ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο σε δύο σχολεία στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Με τις σχολικές αίθουσες να ανοίγουν ξανά, αλλά την ένταση να παραμένει παρούσα, ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι εικόνες από το χωριό Αλ-Μουγκαγιίρ, κοντά στη Ραμάλα, καταγράφουν την επιστροφή των Παλαιστινίων μαθητών στα θρανία, αλλά και τη σκιά της βίας που εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των σχολικών κοινοτήτων.

Πρώτη μέρα με την απουσία ενός μαθητή

Στο Αλ-Μουγκαγιίρ, μαθητές παρατάσσονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ μέσα σε μία από τις αίθουσες ένα άδειο θρανίο ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα.

Πρόκειται για το θρανίο του Παλαιστίνιου εφήβου Khalil Abu Alia, ο οποίος σκοτώθηκε σε πρόσφατη κοινή επιδρομή Ισραηλινών εποίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό.

Παλαιστινιακές σημαίες έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα, μετατρέποντας το άδειο θρανίο σε μια έντονη εικόνα της απουσίας ενός μαθητή από την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.



Οι μαθητές επιστρέφουν, οι φόβοι παραμένουν

Οι εικόνες από το σχολείο καταγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη μιας συνηθισμένης πρώτης ημέρας μαθημάτων.

Σε μία από τις φωτογραφίες, Παλαιστίνιος εκπαιδευτικός παρακολουθεί Ισραηλινούς εποίκους που βρίσκονται σε χωράφι κοντά στο σχολείο. Η παρουσία τους αποτυπώνει το κλίμα έντασης που περιγράφεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (OHCHR oPt), από την αρχή του 2026 έχουν σκοτωθεί αρκετοί Παλαιστίνιοι έφηβοι σε επιθέσεις στις οποίες εμπλέκονται Ισραηλινοί έποικοι, μεταξύ άλλων σε περιστατικά πυροβολισμών κοντά στο σχολείο του χωριού.

Διασφάλιση της σχολικής παρουσίας

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Anadolu, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές σε δύο σχολεία στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην επαρχία της Νάμπλους.

Στο Huwwara Boys Secondary School, νότια της Νάμπλους, ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στον χώρο του σχολείου, απείλησαν τη διεύθυνση και ζήτησαν την αφαίρεση της παλαιστινιακής σημαίας. Άλλη ισραηλινή δύναμη εισήλθε στον χώρο του Burqa Boys Secondary School, βορειοδυτικά της Νάμπλους. Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Anadolu, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

Οι δύο επιδρομές σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

846.289 μαθητές στα σχολεία της Δυτικής Όχθης

Συνολικά 846.289 μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παλαιστινιακού Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές φοιτούν σε 2.537 δημόσια, ιδιωτικά και σχολεία του ΟΗΕ, με περίπου 54.000 εκπαιδευτικούς.

Από αυτούς, 634.294 μαθητές φοιτούν σε 1.967 δημόσια σχολεία, 163.787 σε 480 ιδιωτικά σχολεία και 48.208 σε 90 σχολεία που λειτουργούν από την UNRWA.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

Το υπουργείο αναφέρει ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενων επιθέσεων από τον ισραηλινό στρατό και εποίκους στη Δυτική Όχθη, ιδιαίτερα σε αγροτικές και βεδουίνικες κοινότητες, με περιστατικά που επηρεάζουν και σχολεία ή άλλες εκπαιδευτικές υποδομές.

Στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, η σχολική χρονιά άρχισε επίσης παρά τα μέτρα που, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Παιδείας, στοχεύουν παλαιστινιακά σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και αναλυτικά προγράμματα.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

Νέα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσης ότι άνοιξε τέσσερα επιπλέον σχολεία σε απομακρυσμένες και βεδουίνικες περιοχές για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εν μέσω απειλών κατεδάφισης και αναγκαστικού εκτοπισμού κοινοτήτων στην Περιοχή C της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, διέθεσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για την παροχή λεωφορείων σε μαθητές των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στα σχολεία.

Οι φωτογραφίες από το Αλ-Μουγκαγιίρ καταγράφουν έτσι δύο παράλληλες πραγματικότητες: την προσπάθεια των μαθητών να επιστρέψουν στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα και τις συνθήκες ανασφάλειας που εξακολουθούν να περιβάλλουν τη σχολική ζωή.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

Η σχολική χρονιά στη Γάζα

Διαφορετική είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Παιδείας, το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό αναμένεται να επιστρέψει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μαθητές προβλέπεται να ξεκινήσουν μαθήματα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές προετοιμάζουν περίπου 700 χώρους διά ζώσης εκπαίδευσης για περισσότερους από μισό εκατομμύριο μαθητές, καθώς και 25 προσωρινά σχολεία. Η διαδικτυακή εκπαίδευση θα συνεχιστεί για τους μαθητές που δεν μπορούν να φτάσουν στις εγκαταστάσεις διά ζώσης εκπαίδευσης.

Με τις διαθέσιμες υποδομές, το υπουργείο εκτιμά ότι περίπου 541.000 μαθητές στη Γάζα θα μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη Γάζα έχουν στερηθεί την τακτική σχολική εκπαίδευση από την έναρξη του πολέμου, ενώ πολλά σχολεία έχουν μετατραπεί σε καταφύγια για εκτοπισμένους Παλαιστινίους.

 

Article image
Article image
Slide 1 of 2

 

Οι εικόνες μιας επιστροφής

Στο προαύλιο του σχολείου στο Αλ-Μουγκαγιίρ, Παλαιστίνιοι εθελοντές διασώστες βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες, οι σημαίες παραμένουν στις σχολικές τάξεις και τα θρανία περιμένουν ξανά τα παιδιά. Ανάμεσά τους, όμως, ένα παραμένει άδειο.

Οι εικόνες της 6ης Σεπτεμβρίου από τη Δυτική Όχθη αποτυπώνουν έτσι την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς που, για πολλούς μαθητές, πραγματοποιείται σε συνθήκες έντασης, ανασφάλειας και απώλειας.

Tags

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα