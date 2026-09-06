Έξι άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου στο Νέο Δελχί

Έξι άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, επικαλούμενο την αστυνομία.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το κτίριο βρισκόταν στο νοτιοδυτικό Νέο Δελχί και χρησιμοποιούταν ως χώρος φιλοξενίας, ενώ αποτελούταν από ένα υπόγειο και πέντε ορόφους.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής στο υπόγειο, όταν έγινε η κατάρρευση.

"Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται συντονισμένα, με την κάθε προσπάθεια να επικεντρώνεται στην ασφαλή διάσωση", ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Χ, η αρμόδια Υπουργός Ρέκα Γκούπτα.

Η αστυνομία του Νέου Δελχί δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Πηγή: ΚΥΠΕ