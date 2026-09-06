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Γερμανία: Θρίαμβο του ακροδεξιού AfD δείχνουν τα exit poll στη Σαξονία – Άνχαλτ
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Γερμανία: Θρίαμβο του ακροδεξιού AfD δείχνουν τα exit poll στη Σαξονία – Άνχαλτ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η AfD καταγράφει ισχυρή επίδοση και διεκδικεί την πρώτη ακροδεξιά κρατιδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Κρίσιμο το ποσοστό που θα εξασφαλίσει για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης

Μεγάλη εκλογική άνοδο για το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ καταγράφει το exit poll της ARD/Infratest dimap, δίνοντας του ποσοστό 44,5%, έναντι μόλις 18,5% για το CDU.

Η εκλογική αναμέτρηση στο γερμανικό κρατίδιο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση του exit poll, το AfD βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο κοντά στην πιθανότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση σε γερμανικό κρατίδιο.

Το CDU ακολουθεί με 18,5%, έχοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία του exit poll, χάσει περίπου τη μισή εκλογική του δύναμη σε σχέση με το 2021.

Ακολουθούν η Αριστερά με 9,5%, οι Πράσινοι με 9% και το SPD με 8%. Το BSW βρίσκεται οριακά στο 5%, ποσοστό που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει τελικά την είσοδό του στην κρατιδιακή Βουλή.

Η εκτίμηση για τις 83 έδρες

Με βάση το ίδιο exit poll, η εκτιμώμενη κατανομή των εδρών στην τοπική Βουλή έχει ως εξής:

•             AfD: 39 έδρες

•             CDU: 16 έδρες

•             Αριστερά: 8 έδρες

•             Πράσινοι: 8 έδρες

•             SPD: 7 έδρες

•             BSW: 5 έδρες

Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 42 από τις 83 έδρες.

Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η AfD θα βρισκόταν τρεις έδρες κάτω από την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η σύγκριση με τις εκλογές του 2021

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2021.

Η AfD εμφανίζεται να ενισχύει το ποσοστό της κατά 23,7 ποσοστιαίες μονάδες, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή της. Αντίθετα, το CDU καταγράφει απώλεια 18,6 μονάδων, ενώ μικρότερες απώλειες εμφανίζουν η Αριστερά (-1,5) και το SPD (-0,4).

Οι Πράσινοι εμφανίζονται ενισχυμένοι κατά 3,1 μονάδες, ενώ το FDP σχεδόν εξαφανίζεται από τον εκλογικό χάρτη του κρατιδίου, καταγράφοντας απώλεια 4,4 μονάδων.

Το σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης

Το ενδεχόμενο σχηματισμού της πρώτης ακροδεξιάς κρατιδιακής κυβέρνησης στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από το αν το AfD θα μπορέσει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Με δεδομένο ότι τα περισσότερα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία μαζί του, ακόμη και μια καθαρή εκλογική πρωτιά δεν θα μεταφραζόταν αυτομάτως σε κυβερνητική εξουσία.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δοκιμάσει στην πράξη την αντοχή της λεγόμενης «Brandmauer» («τείχος πυρός») και να επαναφέρει στο επίκεντρο της γερμανικής πολιτικής τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η άρνηση συνεργασίας με την AfD, εφόσον αυτό καταφέρει να συγκεντρώσει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

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