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Wall Street Journal: Το Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι έθεσε στο στόχαστρο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι το Ιράν εξαπέλυσε την περασμένη Δευτέρα (7/9) επίθεση εναντίον πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επίθεση την οποία ο αμερικανικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής αναγνωρίσει επισήμως.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, με στόχο ένα αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό εξοπλισμένο με κατευθυνόμενους πυραύλους του αμερικανικού ναυτικού.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν επλήγη από τις επιθέσεις. Ωστόσο, οι πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να στοχεύσει αμερικανικά ναυτικά μέσα προκαλούν ανησυχία, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν πιο προηγμένα οπλικά συστήματα και πιθανώς λαμβάνουν τεχνική ή στρατιωτική υποστήριξη από την Κίνα ή τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι έθεσε στο στόχαστρο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Πηγή : elnashra/ερτ

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