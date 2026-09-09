«Ζήτω ο Μάο!»: Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο ιδρυτής της ΛΔ της Κίνας εξακολουθεί να εμπνέει

Μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, πιστοί και θαυμαστές του Μάο Τσε Τουνγκ συγκεντρώθηκαν σήμερα στο χωριό όπου γεννήθηκε και το οποίο έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής με πορτρέτα, σημαίες και τεράστια στεφάνια.

Ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, ο Μάο πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 1976. Η κληρονομιά του γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα με θέρμη από εκείνους που εξακολουθούν να θεωρούν πως ήταν ένας οραματιστής ηγέτης.

Αν και ορισμένες από τις πολιτικές του θεωρούνται υπεύθυνες για λιμούς και εκατομμύρια θανάτους, η νοσταλγία για την εποχή του κερδίζει έδαφος στη σημερινή Κίνα.

Επισκέπτες, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές, απέθεσαν σήμερα ανθοδέσμες με χρυσάνθεμα, φιάλες αλκοόλ και τσιγάρα μπροστά σε ένα άγαλμα του Μάο ύψους 10 μέτρων στην μεγάλη πλατεία του Σαοσάν, της γενέτειράς του στην επαρχία Χουνάν.

Εκατοντάδες επισκέπτες περίμεναν υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή για να κλίνουν με σεβασμό το γόνυ, ενώ άλλοι πόζαραν για να φωτογραφηθούν μπροστά στο άγαλμα.

"Του οφείλω βαθύ σεβασμό, το πνεύμα του με έχει σημαδέψει", λέει ο Ντενγκ, ένας 28χρονος τουρίστας.

"Είχα μια ξαφνική επιθυμία να έρθω και να αποτίσω φόρο τιμής. Αυτή η 50ή επέτειος είναι η ευκαιρία μιας ζωής".

Χθες, Τρίτη, το βράδυ, περίπου χίλιοι θαυμαστές του Μάο πραγματοποίησαν τελετή μπροστά στο άγαλμα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Κρατούσαν αντικείμενα μιας περασμένης εποχής: παλιά πορτρέτα του και αντίτυπα από το μικρό Κόκκινο Βιβλίο, ένα απάνθισμα αποφθεγμάτων του Μάο που μπορούσε κανείς να βρει παντού στην Κίνα την περίοδο της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1976).

"Ζήτω ο πρόεδρος Μάο!", φώναξε το πλήθος πολλές φορές, με ορισμένους να υψώνουν τη γροθιά και να τραγουδάνε επαναστατικά τραγούδια.

Σηματάκια και καπελάκια

Λεωφορεία γεμάτα τουρίστες έφθασαν σήμερα στο απομακρυσμένο χωριό όπου γεννήθηκε ο Μάο το 1893.

Οι επισκέπτες σχημάτισαν μακρές ουρές για να μπουν στο φτωχικό σπίτι της οικογένειας, μπροστά στους ορυζώνες όπου δούλευε ως παιδί.

"Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε εκείνους που έσκαψαν τα πηγάδια απ' όπου παίρνουμε σήμερα το νερό μας", είπε μεταφορικά ο Τζινγκ Σιμίνγκ, ένας 63χρονος τουρίστας από τη Σανγκάη.

Ο Μάο και οι ηγέτες της γενιάς του "μεταμόρφωσαν την Κίνα (...) που ήταν κάποτε φτωχή και καθυστερημένη, σε ένα πλούσιο και ισχυρό έθνος", προσθέτει.

Ο "Μεγάλος Τιμονιέρης" παραμένει μια αμετακίνητη φιγούρα του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το πρόσωπό του είναι πανταχού παρόν: βρίσκεται στα χαρτονομίσματα, κρέμεται από καθρεφτάκια αυτοκινητιστών σαν γούρι και το πορτρέτο του δεσπόζει στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Στο Σαοσάν, τα καταστήματα είναι γεμάτα σηματάκια, φιγούρες, καπελάκια και μπλουζάκια με το πρόσωπό του.

"Ήταν ένας άνθρωπος ανιδιοτελής που άνοιξε μια νέα εποχή για την Κίνα", λέει ο Ουγιάνγκ Κιανλί, ένας 40χρονος εργαζόμενος σε κατάστημα.

Η περίοδος που ο Μάο κυβερνούσε την Κίνα (1949-1976) σημαδεύτηκε από δεκάδες εκατομμύρια θανάτους σύμφωνα με τους ιστορικούς.

Κατ' αρχάς στους λιμούς που προκάλεσε το Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός --μια αγροτική και βιομηχανική εκστρατεία που ξεκίνησε το 1958--, στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, ενός πολιτικού κινήματος που ξεκίνησε το 1966 και σημαδεύτηκε από βία και χάος.

"Ιδανική κοινωνία"

Μπορεί το Κόμμα να αναγνώρισε λάθη, όμως ο Μάο εξακολουθεί να παρουσιάζεται στο επίσημο αφήγημα ως "ένας μεγάλος επαναστάτης προλετάριος", ένας ήρωας που ξανάδωσε στην Κίνα την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά της.

Τα τελευταία χρόνια, σε μια Κίνα όπου η καθημερινότητα έχει γίνει πιο δύσκολη, ένα κύμα νοσταλγίας έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του για την εποχή του Μάο, φτωχή οικονομικά, αλλά πλούσια σε ιδανικά για ισότητα.

Οι σημερινοί νέοι "έχουν την πίεση στην καθημερινότητά τους" υπογραμμίζει ο Τζόνι Ουέι, ένας 30χρονος επισκέπτης.

"Αυτό τους ωθεί να σκεφθούν για την κοινωνία και να αναζητήσουν απαντήσεις στο παρελθόν".

Και οι σκοτεινές σελίδες του μαοϊσμού;

"Ίσως σήμερα, που η ποιότητα ζωής μας έχει βελτιωθεί, αφήνουμε, χωρίς να το επιδιώκουμε, τις άσχημες αναμνήσεις στην άκρη", λέει ο Ουγιάνγκ Κιανλί.

Μπροστά στο άγαλμα του Μάο, ο νεαρός Ντενγκ εκτιμά πως η Πολιτιστική Επανάσταση ήταν "αμφιλεγόμενη".

"Θεωρώ πως όλα αυτά είναι ο δύσκολος δρόμος του συντρόφου Μάο Τσε Τουνγκ, που δεν σταμάτησε να ψάχνει έναν δρόμο για την Κίνα".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ