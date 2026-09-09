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Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Παναγιά - Διερευνώνται τα αίτια
| Κύπρος

Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Παναγιά - Διερευνώνται τα αίτια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για την κατάσβεση της συμμετείχαν 5 οχήματα του Τμήματος Δασών και 2 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε στις 22:00 η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19:38 πλησίον της κοινότητας Παναγιάς περιοχή "φονιάς" τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, έπειτα από δυόμιση ώρες.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου ενός εκταρίου άγριας βλάστησης σε εγκαταλειμμένη γεωργική γη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα, 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές από την κοινότητα Παναγιάς με το κοινοτικό πυροσβεστικό όχημα.

Δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

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