Drone παραλίγο να πλήξει το αεροσκάφος του Ζελένσκι κατά την αναχώρησή του από τη Μολδαβία

Σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά την αναχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μολδαβία, όταν drone βρέθηκε σε επικίνδυνη απόσταση από το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο προς το Όσλο.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NRK.

Όπως ανέφερε, το αεροπλάνο του Ζελένσκι «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone την ώρα που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά αποτυπώνουν το περιβάλλον ασφάλειας μέσα στο οποίο κινείται ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση της πληροφορίας, ούτε διευκρίνισε πόσο κοντά έφτασε το drone στο προεδρικό αεροσκάφος.

Στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

Μαζί με άλλους ξένους ηγέτες ακολούθησε την πομπή του φερέτρου στους κεντρικούς δρόμους του Όσλο και αναχώρησε από τη χώρα λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Στο περιθώριο της επίσκεψης είχαν προγραμματιστεί και συνομιλίες με τον Γιόνας Γκαρ Στόρε, με βασικό θέμα την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Στο τραπέζι και η ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική άμυνα

Η ατζέντα του Ουκρανού προέδρου περιλάμβανε επίσης επαφές με εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Freyja.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά την ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας, με τον Ζελένσκι να επιδιώκει ενισχυμένη συνεργασία σε ένα από τα πλέον κρίσιμα πεδία για την άμυνα της Ουκρανίας.