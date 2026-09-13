Συναγερμός στη Λιθουανία για που αποδείχθηκε... σμήνος πουλιών

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι ο εντοπισμός ενός αντικειμένου που αρχικά θεωρήθηκε drone στον εναέριο χώρο της, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους και το ΝΑΤΟ στην αποστολή τουλάχιστον ενός μαχητικού αεροσκάφους, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σμήνος πουλιών.

Ο συναγερμός αεράμυνας έληξε και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε εντός 38 λεπτών, αφού το μαχητικό του ΝΑΤΟ προέβη σε οπτική αναγνώριση, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

«Στις αρχικές ενδείξεις των ραντάρ, τα ίχνη που αφήνουν τα πουλιά και τα drones μπορεί να είναι παρόμοια», προσέθεσε το Κέντρο, σε ανακοίνωσή του.

Το μαχητικό απογειώθηκε από τη Σιαουλιάι (Siauliai) στη βόρεια Λιθουανία, όπου εδρεύει προσωρινά η ιταλική πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για την αεράμυνα της Βαλτικής.

Η είσοδος στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Ο μαραθώνιος του Βίλνιους, ο οποίος διεξαγόταν στην πρωτεύουσα, δεν διακόπηκε, δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.

Πηγή: KYΠΕ