Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Συναγερμός στη Λιθουανία για που αποδείχθηκε... σμήνος πουλιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ανίχνευση αντικειμένου που αρχικά θεωρήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους και στην απογείωση μαχητικού αεροσκάφους του ΝΑΤΟ.

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι ο εντοπισμός ενός αντικειμένου που αρχικά θεωρήθηκε drone στον εναέριο χώρο της, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους και το ΝΑΤΟ στην αποστολή τουλάχιστον ενός μαχητικού αεροσκάφους, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σμήνος πουλιών.

Ο συναγερμός αεράμυνας έληξε και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε εντός 38 λεπτών, αφού το μαχητικό του ΝΑΤΟ προέβη σε οπτική αναγνώριση, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

«Στις αρχικές ενδείξεις των ραντάρ, τα ίχνη που αφήνουν τα πουλιά και τα drones μπορεί να είναι παρόμοια», προσέθεσε το Κέντρο, σε ανακοίνωσή του.

Το μαχητικό απογειώθηκε από τη Σιαουλιάι (Siauliai) στη βόρεια Λιθουανία, όπου εδρεύει προσωρινά η ιταλική πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για την αεράμυνα της Βαλτικής.

Η είσοδος στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Ο μαραθώνιος του Βίλνιους, ο οποίος διεξαγόταν στην πρωτεύουσα, δεν διακόπηκε, δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.

Πηγή: KYΠΕ

Tags

ΝΑΤΟΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα