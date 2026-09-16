Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο στη Νικόπολη - Πέντε νεκροί και επτά τραυματίες

Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από εχθρικό πλήγμα σε μικρό λεωφορείο στην περιφέρεια Νικόπολ. Οι Ρώσοι έπληξαν το λεωφορείο με drone», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Η Νικόπολ βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου σε σχέση με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό την κατοχή ρωσικών στρατευμάτων από τις πρώτες ημέρες της εισβολής του 2022.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από αξιωματούχους έδειχναν τα παράθυρα ενός λευκού μικρού λεωφορείου σπασμένα, με ίχνη αίματος.

Ο αριθμός των θανάτων αμάχων στην Ουκρανία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του από τους πρώτους μήνες του πολέμου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, εν μέσω κλιμάκωσης των πληγμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ