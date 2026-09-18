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ΕΕ προς Τουρκία: «Απελευθερώστε τους αυθαίρετα κρατούμενους – Τέλος στον εκφοβισμό ΛΟΑΤΚΙ+»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι Βρυξέλλες αντιδρούν στις συλλήψεις και τις δικαστικές διώξεις ακτιβιστών και οργανώσεων, ζητώντας απόσυρση αβάσιμων κατηγοριών και σεβασμό στις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξέφρασε σε δήλωσή της ανησυχία για τις πρόσφατες συλλήψεις και δικαστικές διώξεις εις βάρος προσώπων, ακτιβιστών, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία.

Στη δήλωση της ΕΕ αναφέρεται επίσης σε αποκλεισμούς ιστοσελίδων και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε καταγγελίες σχετικά με τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Η Ένωση σημειώνει την ανακοινωθείσα αποφυλάκιση πολλών εκ των συλληφθέντων, καλώντας ταυτόχρονα τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν τις εγγυήσεις δίκαιης δίκης. «Οι τουρκικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την τήρηση των εγγυήσεων της ορθής νομικής διαδικασίας, την απελευθέρωση τυχόν αυθαίρετα κρατούμενων προσώπων, την απόσυρση αβάσιμων κατηγοριών και τον τερματισμό του εκφοβισμού κατά της κοινωνίας πολιτών και ατόμων, οργανώσεων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+», αναφέρεται στη δήλωση.

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις αντίκεινται στις αξίες της Ένωσης, τονίζοντας ότι ο σεβασμός, η προστασία και η εκπλήρωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες τις οποίες η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, οφείλει να τηρεί.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της μη διάκρισης, της υγείας και των υπηρεσιών στήριξης, θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, με ασφάλεια και χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με το κράτος δικαίου.

Η ΕΕ επισημαίνει ότι η στήριξη προς την κοινωνία πολιτών από διεθνείς εταίρους αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, προειδοποιώντας πως η στόχευση διεθνών χορηγών που λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοσία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τον πλουραλισμό και τον δημόσιο χώρο της κοινωνίας πολιτών.

Η δήλωση υπενθυμίζει ότι η περσινή Έκθεση Διεύρυνσης για την Τουρκία συνιστούσε ρητά βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από κάθε μορφή διάκρισης, με την ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Τουρκία να εφαρμόσει τις εν λόγω συστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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