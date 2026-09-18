Χάος στη Θέουτα: Εκατοντάδες μετανάστες έτρεχαν για μια θέση στον νέο καταυλισμό – Προειδοποίηση της ΕΕ για ενίσχυση της ακροδεξιάς

Ένταση και αναστάτωση σημειώθηκαν την Παρασκευή στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, όταν εκατοντάδες μετανάστες εγκατέλειψαν τις παραλίες όπου διέμεναν προσωρινά και κατευθύνθηκαν προς νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε στην περιοχή του λιμανιού.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση των ισπανικών αρχών άρχισε περίπου στις 6:30 το πρωί, με στόχο τη μεταφορά ανθρώπων που εδώ και εβδομάδες ζούσαν σε πρόχειρες συνθήκες κοντά στις ακτές. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε προσωρινά από τον έλεγχο, καθώς πολλοί άρχισαν να τρέχουν προς τον νέο καταυλισμό, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν θέση.

Ο νέος χώρος διαθέτει, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σκηνές με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 1.700 ανθρώπων, καθώς και βασικές υποδομές, όπως κρεβάτια και εγκαταστάσεις για ντους.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν εκατοντάδες ανθρώπους να κινούνται μαζικά στους δρόμους, φωνάζοντας και πανηγυρίζοντας καθώς πλησίαζαν στον νέο χώρο διαμονής.

Για την αποκατάσταση της τάξης χρειάστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επέμβαση της Εθνικής Αστυνομίας και ειδικών μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για χρήση δακρυγόνων.

🚩 Así ha sido la avalancha durante el traslado de miles de inmigrantes al nuevo asentamiento del puerto



📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos #Traslado #Asentamiento pic.twitter.com/PeynHBGeci — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

Χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα

Η πίεση στον ισπανικό θύλακα άρχισε να αυξάνεται από τα τέλη Ιουλίου, όταν μεγάλος αριθμός μεταναστών έφτασε στην περιοχή από το Μαρόκο.

Αν και αρκετοί επέστρεψαν στη συνέχεια, χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, με πολλούς να διαμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους και πρόχειρους καταυλισμούς στις παραλίες.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό όσων εξακολουθούν να βρίσκονται στον θύλακα κυμαίνονται γύρω στις 12.000 με 13.000, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Μπρούνερ: Οι εικόνες από τη Θέουτα ενισχύουν την ακροδεξιά

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι οι εικόνες μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα λειτουργούν ενισχυτικά για τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι παράτυπες αφίξεις έχουν μειωθεί μετά την εφαρμογή αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου, αν και η μεγάλη πλειονότητα αποχώρησε αργότερα.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Μπρούνερ ανέφερε ότι, παρά τη μείωση των αφίξεων, οι εικόνες από τη Θέουτα επισκιάζουν, όπως είπε, τα πραγματικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Υποστήριξε επίσης ότι οι εικόνες αυτές τροφοδοτούν πολιτικά την ακροδεξιά και σημείωσε ότι είναι σημαντικό οι επιστροφές να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε, όπως ανέφερε, να καταδειχθεί ότι οι αρχές διατηρούν τον έλεγχο.

La Policía Nacional intenta ordenar el traslado de los asentados en playa Benítez y alrededores al puerto ante el afán de los inmigrantes por estar entre los primeros que lograrán plaza pic.twitter.com/Nwn1z26OdR — Radio Televisión Ceuta (@RTVCE) September 18, 2026

Στο τραπέζι νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για έκτακτες μεταναστευτικές ροές

Ο Μπρούνερ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης».

Το προτεινόμενο πλαίσιο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα ενεργοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κυρίως σε περιπτώσεις μαζικών ή «εργαλειοποιημένων» μεταναστευτικών ροών.

Η φον ντερ Λάιεν έχει τονίσει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μηχανισμούς που να της επιτρέπουν να προστατεύει τα σύνορά της, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι μετακινήσεις πληθυσμών οργανώνονται ή χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Μπρούνερ ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της πρότασης θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ωστόσο ότι προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή του ήδη συμφωνημένου συστήματος.

Το μεταναστευτικό εξακολουθεί να επηρεάζει την ευρωπαϊκή πολιτική

Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πλέον φορτισμένα πολιτικά ζητήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τη μαζική άφιξη περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων στην ΕΕ το 2015, πολλοί από τους οποίους ήταν Σύροι που εγκατέλειπαν τη χώρα τους λόγω πολέμου.

Η εξέλιξη εκείνη συνέβαλε στην άνοδο εθνικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οδήγησε παράλληλα πολλές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής, με μεγαλύτερη έμφαση στην αποτροπή και στις επιστροφές.

Ο Μπρούνερ υπερασπίστηκε εξάλλου την απόφαση της Κομισιόν να διευκολύνει επαφές μεταξύ κρατών-μελών και αξιωματούχων των Ταλιμπάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επιστροφή Αφγανών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει αυτές τις επαφές, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρουν πολιτική νομιμοποίηση στους Ταλιμπάν και να θέσουν σε κίνδυνο όσους επιστρέφουν στο Αφγανιστάν.

Ο Μπρούνερ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

◼ Esta es la situación en Benítez después del traslado de inmigrantes al nuevo asentamiento del puerto#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Benitez pic.twitter.com/47X3HHoXQs — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

Πίεση προς τον Πέδρο Σάντσεθ

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κριτική για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες περί λανθασμένων χειρισμών και υποστηρίζει ότι οι ισπανικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε αριθμό αφίξεων που ξεπερνούσε τις δυνατότητες άμεσης διαχείρισης.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «El Intermedio», στις 14 Σεπτεμβρίου, παραδέχθηκε ότι οι υπηρεσίες αιφνιδιάστηκαν από τον όγκο των αφίξεων, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους.

Ζήτησε επίσης υπομονή από τους περίπου 84.000 κατοίκους της Θέουτα.

Ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι ισπανικές υπηρεσίες

Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσον η ισπανική κυβέρνηση είχε λάβει προειδοποιήσεις πριν από τη μαζική άφιξη μεταναστών.

Αρχικά, οι αρχές υποστήριζαν ότι δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση. Στις 25 Αυγούστου, η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα δήλωνε ότι δεν είχε στη διάθεσή της πληροφορίες για όσα επρόκειτο να συμβούν στις 30 Ιουλίου.

Αργότερα, ωστόσο, δημοσιοποιήθηκαν 40 επικοινωνίες που έως τότε παρέμεναν απόρρητες και από τις οποίες φέρεται να προκύπτει ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας είχε προειδοποιήσει από τις 29 Ιουλίου για οργανωμένες προσπάθειες εισόδου στη Θέουτα τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε μία από αυτές τις επικοινωνίες γινόταν αναφορά σε καλέσματα μέσω κοινωνικών δικτύων για μαζική διέλευση το επόμενο βράδυ, ενώ οι πληροφορίες είχαν μεταφερθεί και στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Σάντσεθ, πάντως, απορρίπτει την εκτίμηση ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούσαν ουσιαστική προειδοποίηση για το μέγεθος της κρίσης που ακολούθησε.

Momentos de tensión y caos en el traslado de inmigrantes a las nuevas instalaciones del puerto de Ceuta



📹 @LNvillaveiran pic.twitter.com/ZlgYu4C1vc — EL MUNDO (@elmundoes) September 18, 2026

Ανησυχία για ασφάλεια και δημόσια υγεία

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Θέουτα εκφράζουν φόβους τόσο για ζητήματα ασφάλειας όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης στους πρόχειρους καταυλισμούς.

Έχουν καταγραφεί αναφορές για βίαια περιστατικά, επιθέσεις σε στρατιωτικούς και σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ η εισαγγελέας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έχει κάνει λόγο για σημαντική αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, μεταξύ αυτών και περιστατικά με ανήλικα θύματα.

Παράλληλα, αξιωματούχοι και ειδικοί προειδοποιούν ότι η κοινωνική ένταση στην περιοχή μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Προβληματισμό προκαλούν και οι συνθήκες υγιεινής. Ένας έφηβος από το Μαρόκο διαγνώστηκε με ευλογιά των πιθήκων και τέθηκε σε απομόνωση, ενώ έχουν αναφερθεί και τουλάχιστον πέντε περιστατικά φυματίωσης μεταξύ μεταναστών.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, έχει ζητήσει μεγαλύτερη συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιγράφοντας την κατάσταση ως «χύτρα ταχύτητας» που θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

Όπως ανέφερε σε ευρωβουλευτές, η καθημερινότητα στην πόλη έχει αλλάξει δραματικά και οι κάτοικοι αισθάνονται ότι ο τρόπος ζωής τους έχει ανατραπεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ