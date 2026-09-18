Βραβεία Νόμπελ: Ξέπερασε το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρηματικό έπαθλο - Πότε θα ανακοινωθούν οι φετινοί νικητές

Το σουηδικό Ίδρυμα Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει φέτος το χρηματικό βραβείο για τα περίβλεπτα βραβεία που απονέμει κάθε χρόνο κατά 9% σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,22 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για κάθε μία από τις έξι κατηγορίες.

"Με την αύξηση του χρηματικού ποσού του βραβείου, στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη σημασία του Βραβείου Νόμπελ και διασφαλίζουμε ότι το χρηματικό τμήμα του βραβείου διατηρεί την αξία του στον χρόνο", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Χάνα Στιάρνε, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Νόμπελ.

Οι νικητές των φετινών βραβείων Φυσικής, Χημείας, Ειρήνης, Λογοτεχνίας, Οικονομικών και Ιατρικής ή Φυσιολογίας θα ανακοινωθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, στην 125η επέτειο από την απονομή των πρώτων βραβείων.

Τα πρώτα βραβεία, που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη του δυναμίτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ, απονεμήθηκαν το 1901 και συνοδεύονταν από χρηματικό ποσό 150.782 σουηδικών κορωνών ανά κατηγορία, σύμφωνα με το σουηδικό ίδρυμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ