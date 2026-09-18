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Τουρκικός Τύπος: Οι Χούθι δοκιμάζουν τη συμμαχία Τουρκίας–Σ.Αραβίας–Πακιστάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Γένι Τσαγ υποστηρίζει ότι αυξάνονται οι πιέσεις προς την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ να περάσουν από τις δηλώσεις σε ουσιαστική δράση κατά των Χούθι. Επικαλείται τις δηλώσεις του Αμερικανού βουλευτή Τζο Γουίλσον, ο οποίος κάλεσε τις δύο χώρες να στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία.

Η κρίση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι εξελίσσεται σε τεστ για το νέο αμυντικό σχήμα Τουρκίας–Σαουδικής Αραβίας–Πακιστάν, σύμφωνα με αναλύσεις στον τουρκικό Τύπο.

Η Γένι Τσαγ υποστηρίζει ότι αυξάνονται οι πιέσεις προς την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ να περάσουν από τις δηλώσεις σε ουσιαστική δράση κατά των Χούθι. Επικαλείται τις δηλώσεις του Αμερικανού βουλευτή Τζο Γουίλσον, ο οποίος κάλεσε τις δύο χώρες να στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία.

Η εφημερίδα προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη εμπλοκή της Τουρκίας θα μπορούσε να την οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, λόγω και της σχέσης των Χούθι με το Ιράν.

Από την πλευρά της, η  Ekonomim εκτιμά ότι η κρίση αποκαλύπτει τα όρια των νέων περιφερειακών συμμαχιών, καθώς Τουρκία και Πακιστάν έχουν μέχρι στιγμής περιοριστεί κυρίως σε μηνύματα πολιτικής υποστήριξης προς το Ριάντ.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να καλύψει το κενό, προβάλλοντας τις δυνατότητές του σε πληροφορίες, αεράμυνα και περιφερειακή ασφάλεια και επιδιώκοντας μεγαλύτερο ρόλο στον Κόλπο.

Οι αναλύσεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η κρίση με τους Χούθι αποτελεί το πρώτο σοβαρό τεστ για το κατά πόσο οι νέες συμμαχίες της περιοχής μπορούν να μετατραπούν από πολιτικές συμφωνίες σε πραγματική στρατιωτική συνεργασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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ΤΟΥΡΚΙΑΧΟΥΘΙ

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