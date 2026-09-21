Νέα προβλήματα στις πτήσεις στη Βρετανία – Τι αναφέρει η NATS

Καθυστερήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια της Βρετανίας σημειώνονται σήμερα, Δευτέρα, λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS (National Air Traffic Services).

Σύμφωνα με τη NATS, καθυστερήσεις καταγράφονται στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκώβης και του Μπέλφαστ, λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο κέντρο ελέγχου της στο Prestwick της Σκωτίας.

«Τα αεροδρόμια νότια του Μάντσεστερ είναι σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστα, ωστόσο οι πτήσεις με προορισμό τον βορρά και οι αναχωρήσεις από αεροδρόμια της Σκωτίας υπόκεινται επί του παρόντος σε ορισμένες καθυστερήσεις», ανέφερε η NATS.

Η βρετανική υπηρεσία διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το σημερινό πρόβλημα είναι «άσχετο» με το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, όταν περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω βλάβης σε λογισμικό.

(ΚΥΠΕ-Reuters