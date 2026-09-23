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Έντεκα νεκροί σε επεισόδιο πυροβολισμών στη Νότια Αφρική

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στα θύματα είναι και μια έγκυος. Τρία άτομα επέζησαν της επίθεσης. Δεν είναι ακόμη σαφές το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ένοπλοι εισέβαλαν σε κατοικία σε συνοικία της παραθαλάσσιας πόλης Ντέρμπαν, στη Νότια Αφρική, σκοτώνοντας 11 άτομα, ανακοίνωσαν την Τετάρτη αξιωματούχοι της επαρχιακής Κυβέρνησης και της Αστυνομίας.

Η Νότια Αφρική είναι γεμάτη νόμιμα και παράνομα πυροβόλα όπλα και τα περιστατικά πυροβολισμών είναι συχνά, τροφοδοτούμενα συχνά από αντιπαλότητες συμμοριών και τον ανταγωνισμό μεταξύ άτυπων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στα θύματα είναι και μια έγκυος. Τρία άτομα επέζησαν της επίθεσης. Δεν είναι ακόμη σαφές το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός eNCA μετέδωσε ότι οι δράστες ανάγκασαν τους πάντες να συγκεντρωθούν σε ένα δωμάτιο προτού τους πυροβολήσουν. 'Εβαλαν επίσης φωτιά σε ένα αυτοκίνητο.

Η Νότια Αφρική καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με περίπου 60 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους καθημερινά σε μια χώρα 62 εκατομμυρίων.

#ΕΙΔΗΣΕΙΣ #ΑΦΡΙΚΗ

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