Συνεργασία για προσέλκυση επενδύσεων συζήτησαν Συνδ. Μεγάλων Αναπτύξεων - Invest Cyprus

Τη δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία για την προσέλκυση και διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Invest Cyprus, την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση για τη διαμόρφωση συντονισμένων δράσεων που θα συντείνουν στην προσέλκυση επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα για τον τόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δικτύων τόσο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων όσο και του Invest Cyprus, με στόχο την καλύτερη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η χώρα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων υπογράμμισε τη σημασία των μεγάλων αναπτύξεων ως βασικού μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης, ως επίσης την αναβάθμιση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων προϋποθέτει ένα ανταγωνιστικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτελεσματικές διαδικασίες και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με ένα σταθερό και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

O Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και το Invest Cyprus συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο, εξετάζοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και κατ’ επέκταση της κυπριακής κοινωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ