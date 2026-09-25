Πάνω από το 10% της νέας Δούμας βετεράνοι του πολέμου στην Ουκρανία - Τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα την εκλογή 46 βετεράνων του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία στην κάτω βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου, τη Δούμα, λέγοντας ότι θα έχουν σημαντική συμμετοχή στην νομοθετική διαδικασία.

Η Έλα Παμφίλοβα, η επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα τα πλήρη και τελικά αποτελέσματα από τις τριήμερες εκλογές που διεξήχθησαν αυτόν τον μήνα, δηλώνοντας ότι o αριθμός των βετεράνων αντιστοιχεί σε πάνω από 10% της νέας Δούμας –που έχει συνολικά 450 έδρες—ένα ποσοστό που σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί ρεκόρ στη μετασοβιετική Ρωσία.

Ερωτηθείς για την εκλογική επιτυχία βετεράνων αυτού που η Ρωσία χαρακτηρίζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε:

«Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, αυτό είναι εξαιρετικό. Η εμπειρία των ηρώων μας έχει μεγάλη ζήτηση. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το επιβεβαίωσαν ξεκάθαρα. Και, φυσικά, ο καθένας στον τομέα του θα έχει τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά στη διαμόρφωση διαφόρων πρωτοβουλιών».

Η Παμφίλοβα δήλωσε ότι τα οριστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία καταλαμβάνει 349 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, το Κομμουνιστικό κόμμα 37 έδρες, το υπερεθνικιστικό LDPR 23 έδρες, το κόμμα Νέοι Άνθρωποι 19 έδρες, το κόμμα Δίκαιη Ρωσία 17 έδρες και το κόμμα Rodina 1 έδρα. Τέσσερις άλλες έδρες πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν πρόσκεινται σε κανένα κόμμα και είχαν θέσει οι ίδιοι υποψηφιότητα, δήλωσε η ίδια.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η υψηλή συμμετοχή, σε ποσοστό σχεδόν 60%, έδειξε ότι οι Ρώσοι στηρίζουν τις μάχες των ενόπλων δυνάμεών τους στην Ουκρανία και τις προσπάθειες των αρχών να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια.

Σε ένα στενά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα, που οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι δεν ανέχεται την πραγματική διαφωνία, στους περισσότερους αντιπολεμικούς υποψηφίους δεν επετράπη να συμμετάσχουν και εκείνοι που δεν έλαβαν μέρος δεν κατέλαβαν έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο, αν και το φιλελεύθερο κόμμα Yabloko εξασφάλισε μικρό ποσοστό σε περιφερειακό κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ