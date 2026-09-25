Καθαρισμός της παραλίας στην περιοχή Σόδαπ με συνεργασία Δήμου Πάφου και φορέων του τουρισμού

Στον καθαρισμό της παραλίας στην περιοχή Σόδαπ προχώρησε ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), την Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI) και το ξενοδοχείο Amavi.

Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες για διατήρηση της καθαριότητας των παραλιών και προστασία του παραλιακού μετώπου της Πάφου, με τη συμμετοχή τόσο των τοπικών αρχών όσο και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του Δήμου Πάφου, Ευκλείδης Αμβροσιάδης, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μέσα από ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση της καθαριότητας και την προστασία του παραλιακού μετώπου.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δράσης για τη φροντίδα των παραλιών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο αλλά και βασικό στοιχείο της τουριστικής εικόνας της Πάφου.

Οι συμμετέχοντες έστειλαν, παράλληλα, το μήνυμα ότι η προστασία του παραλιακού περιβάλλοντος αποτελεί κοινή ευθύνη και απαιτεί τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, των οργανωμένων φορέων και της κοινωνίας.