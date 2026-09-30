Flydubai: Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο Ισραήλ: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη εν πτήσει - Μοσάντ και Σιν Μπετ διενεργούν έρευνα

Νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στο πιλοτήριο.

Νετανιάχου: «Οι ενδείξεις δείχνουν ότι προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και στη συνέχεια να επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή.

Ο ύποπτος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση και ανακρίνεται από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, σημειώνοντας ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί.

Κατά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε προς το Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και οι ενδείξεις που διαθέτουν οι ισραηλινές Αρχές οδηγούν στην εκτίμηση ότι επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροπλάνου.

Επιβάτης και μέλος του πληρώματος μπήκαν στο πιλοτήριο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι είχε συνομιλία με Ισραηλινό επιβάτη, ο οποίος του περιέγραψε ότι το αεροσκάφος μπήκε σε απότομη κάθοδο.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, επιβάτης και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο, ενώ εκείνος φέρεται να επιχειρούσε να προκαλέσει ζημιές στα συστήματα του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, άλλο μέλος του πληρώματος μπήκε στο πιλοτήριο και συνέβαλε στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους.

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ανθρώπους που «έσωσαν πολλές ζωές», υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή τους απέτρεψε μια πολύ σοβαρότερη εξέλιξη.

#BREAKING



🚨 Cockpit video is now out



Shows a bloody altercation, with one of the pilots seen soaked in blood



A Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv was forced to divert to Saudi Arabia after what authorities described as a “violent incident” between two pilots



The aircraft… pic.twitter.com/p3eIQ58Ndw — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 30, 2026

Η απότομη απώλεια ύψους στο μικροσκόπιο των ερευνών

Η πτήση FZ1073 είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν σημειώθηκε το επεισόδιο στο πιλοτήριο.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το αεροσκάφος έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε ελάχιστο χρόνο, πριν τελικά ανακτηθεί ο έλεγχος και κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.

Η απότομη αυτή κάθοδος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς εξετάζεται εάν ήταν αποτέλεσμα της συμπλοκής μέσα στο πιλοτήριο ή εάν αποτελούσε εσκεμμένη ενέργεια με στόχο την πτώση του αεροσκάφους.

🚨🚨🚨✈️🇮🇱🇸🇦 Se avete intenzione di salire a breve su un aereo, probabilmente la cosa migliore da fare è NON guardare questo video. Immagini forti. pic.twitter.com/A702k6RGcZ — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) September 30, 2026

Στο επίκεντρο η καταγωγή του συγκυβερνήτη από το Ομάν

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη, ο οποίος, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, είναι υπήκοος του Ομάν.

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει πρόσθετα ερωτήματα στο Ισραήλ, καθώς το Ομάν δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, με ποιο καθεστώς ο συγκεκριμένος πιλότος είχε εγκριθεί για συμμετοχή σε πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ και κατά πόσον τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Στην έρευνα Μοσάντ, Σιν Μπετ και ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, στην έρευνα συμμετέχουν η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Μεταφορών.

Εξετάζονται τα κίνητρα του υπόπτου, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση και το ενδεχόμενο να υπήρξε προσχεδιασμένη ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια οριστικό πόρισμα που να συνδέει τον ύποπτο με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση ή ξένο κράτος.

God bless all the passengers!

Now that’s the spirit of the Israeli passengers. Through good times and bad, this beautiful nation never forgets to celebrate life. And what a historic moment this has become. Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv landed safely in Tabuk, Saudi Arabia.… pic.twitter.com/HmELTfngUa — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) September 30, 2026

Τι ανακοίνωσε η Flydubai

Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό στο πιλοτήριο και ότι το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τον έλεγχο ανέλαβαν μέλη πληρώματος της Flydubai που ταξίδευαν με την πτήση και ότι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Παράλληλα, απέστειλε αεροσκάφη αντικατάστασης στη Σαουδική Αραβία για τη μεταφορά των επιβατών και του πληρώματος, ενώ έχει ξεκινήσει δική της έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η εταιρεία κρατά επιφυλακτική στάση ως προς τα κίνητρα, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το στάδιο οι λόγοι πίσω από το περιστατικό παραμένουν άγνωστοι και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι έρευνες είναι εάν επρόκειτο για οργανωμένη ή μεμονωμένη απόπειρα επίθεσης και εάν πράγματι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε σκόπιμα να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή.

Παράλληλα διερευνώνται τα κίνητρά του, ο τρόπος με τον οποίο πέρασε τους ελέγχους ασφαλείας, οι διαδικασίες στελέχωσης της συγκεκριμένης πτήσης και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων μέσα στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Ταμπούκ, ενώ η πλήρης εικόνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να προκύψει από τις έρευνες των σαουδαραβικών και ισραηλινών Αρχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Cnn.gr, Skai.gr