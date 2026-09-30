Συναγερμός στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ – Η Μόσχα απειλεί για χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων

Η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, αν επιχειρηθεί να απομονωθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η προειδοποίηση είχε στόχο να υπενθυμίσει σε «θερμοκέφαλους» στην Ευρώπη την κατάληξη που θα έχει η πολιτική που υιοθετούν.

Χθες, η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ έγγραφο, στο οποίο η Μόσχα εξέφραζε την «ανησυχία» της για τις «προκλητικές ενέργειες» του ΝΑΤΟ σχετικά με το Καλίνινγκραντ. Παράλληλα, δήλωνε έτοιμη να απαντήσει «με όλο της το οπλοστάσιο».

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, αν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας», ανέφερε το έγγραφο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία «λαμβάνει γνώση των δηλώσεων από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με σχέδια αποκλεισμού της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ» και τις θεωρεί «παράλογες».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, «είναι απολύτως φυσικό οι διπλωμάτες μας να προσπαθούν να υπενθυμίσουν στους θερμοκέφαλους της Ευρώπης τα θεμελιώδη έγγραφά μας σχετικά με το θέμα αυτό».

Το έγγραφο ανέφερε επίσης ότι στους κινδύνους περιλαμβάνεται η πιθανότητα «ρωσικών πληγμάτων κατά κέντρων λήψης αποφάσεων σε κράτη-μέλη της συμμαχίας, ήδη από την έναρξη της σύγκρουσης».

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο που απηύθυνε η Μόσχα προς αξιωματούχους της Συμμαχίας, καταγγέλλοντας «προκλήσεις» σε βάρος του Καλίνινγκραντ.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία έλαβε το έγγραφο και απάντησε σε αυτό. «Καταδικάζουμε έντονα την απειλή της προσφυγής στη (στρατιωτική) βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε.

«Είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που η Ρωσία μάς απειλεί με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, αυτό είναι σοβαρό», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος ευρωπαϊκής άμυνας.

Διπλωμάτης του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε το ρωσικό έγγραφο «άλλη μια ρωσική προσπάθεια εκφοβισμού των Ευρωπαίων» και ανέφερε ότι η απάντηση της Συμμαχίας είναι «σταθερή και υπεύθυνη». Όπως είπε, επιβεβαιώνει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πτοηθεί στην απόφασή του να στηρίξει την Ουκρανία.

Οι προειδοποιήσεις καταδεικνύουν την ένταση της κλιμάκωσης στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κατηγορούν τη Μόσχα ότι εντείνει έναν «υβριδικό πόλεμο» στην ήπειρο, μεταξύ άλλων μέσω ενεργειών όπως δολιοφθορές και εμπρησμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ