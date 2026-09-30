«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»: Αποκαλύψεις για την πτήση της Flydubai - Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι και δεύτερη προγραμματισμένη πτήση της εταιρείας προς το Ισραήλ εκτράπηκε ενώ βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεψε στο Ντουμπάι.

Η πτήση FZ1073 εξέπεμψε σήμα κινδύνου, προκαλώντας συναγερμό και οδηγώντας τις ισραηλινές αρχές να εξετάσουν αρχικά ακόμη και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το αεροσκάφος προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιβάτες εμφανίζονται να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης»

Η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Κάποιος φώναξε "μαχαίρωμα"»

Μία από τις επιβάτισσες, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της ήταν μεταξύ εκείνων που παρενέβησαν.

«Κάποιος φώναξε "μαχαίρωμα" και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στο αεροσκάφος.

«Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Άλλος επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, συμμετείχε και ο ίδιος στην ακινητοποίηση του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια δέθηκε.

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

Αναφορές για δεύτερη ομάδα πιλότων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, μέσα στο αεροσκάφος βρισκόταν και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.

Το ισραηλινό μέσο μετέδωσε ότι οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Την ίδια πληροφορία φέρεται να έδωσε και η μητέρα ενός επιβάτη σε δηλώσεις της από το Μπεν Γκουριόν.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανέφερε ότι εάν δεν βρίσκονταν στο αεροσκάφος οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Παράλληλα, το ισραηλινό μέσο Walla μετέδωσε ότι ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.

❗📹 ‘Two Other Pilots Took Control’: Passenger’s Mother Recounts Flydubai Mid-Air Scare



"He took a knife and tried to kill the pilot," recounted a passenger's mother, adding that her daughter heard screams and calls for help before the plane began to lose control.



Israeli… https://t.co/4shM811Qnl pic.twitter.com/OsLwlfCd8W — RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026

Η απότομη «βουτιά» του αεροσκάφους

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία φέρονται να δείχνουν ζημιές στο ουραίο τμήμα του.

Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της πτήσης, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη κάθοδο περίπου 4.360 μέτρων μέσα σε 37 δευτερόλεπτα.

Μετά την ασφαλή προσγείωση στο Ταμπούκ, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής των επιβατών στο Ισραήλ. Η Flydubai έχει ανακοινώσει ότι θα στείλει νέο αεροσκάφος για να τους παραλάβει και να συνεχίσει το ταξίδι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα, ωστόσο, με ισραηλινά δημοσιεύματα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αποστολής ισραηλινού πολιτικού ή στρατιωτικού αεροσκάφους για την επιστροφή των επιβατών.

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



- Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Footage shows flydubai aircraft grounded in Saudi Arabia pic.twitter.com/fJYziNIW3m — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Και δεύτερη πτήση επιστρέφει στο Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι και δεύτερη προγραμματισμένη πτήση της Flydubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ εκτράπηκε ενώ βρισκόταν εν πτήσει.

Σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροσκάφος έλαβε εντολή εκτροπής ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία και κατευθύνθηκε πίσω στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη στην πτήση FZ1073 συνεχίζονται, ενώ δεν έχει ακόμη δοθεί επίσημη τελική εκδοχή για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από protothema.gr και cnn.gr