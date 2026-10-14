Νέο μέτωπο έντασης στην Ινδία: Υπό κράτηση ηγετικά στελέχη του Κινήματος της Κατσαρίδας – Καταγγέλλουν ότι έχουν διαγραφεί 130 εκατομμύρια ψηφοφόροι

Η κράτησή τους κινδυνεύει να προκαλέσει νέο κύμα διαδηλώσεων από τους υποστηρικτές του κόμματος, την ώρα που αντιπολίτευση και φοιτητικές οργανώσεις διοργανώνουν σχεδόν καθημερινά κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτηση του επικεφαλής της ινδικής εκλογικής επιτροπής Γκιανές Κούμαρ μετά την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία που ξεκίνησε πέρυσι έχει στόχο, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, να εντοπιστούν ψηφοφόροι που έχουν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους και να μην επιτραπεί σε «παράνομους μετανάστες» να ψηφίσουν. Όμως οι επικριτές της αναθεώρησης καταγγέλλουν ότι αποκλείει κυρίως μέλη μειονοτήτων, όπως οι μουσουλμάνοι, άλλα και τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς και ευνοεί το BJP, το κόμμα του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Η εκλογική επιτροπή και ο πρόεδρός της αρνούνται οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία και δηλώνουν ότι όσοι ψηφοφόροι έχουν διαγραφεί από λάθος μπορούν να επανεγγραφούν.

Τα ηγετικά στελέχη του CJP Ασουτός Ράνκα και Σαουράβ Ντας ήταν μεταξύ των περίπου 20 ανθρώπων οι οποίοι χθες αψήφησαν την απαγόρευση της αστυνομίας και εισήλθαν για μερικά λεπτά στον χώρο του Τζάνταρ Μάνταρ, υπό το βλέμμα των αστυνομικών, προτού συλληφθούν.

Η κράτηση των δύο ανδρών αποφασίστηκε επειδή παραβίασαν τον όρο που τους είχε τεθεί κατά την αποφυλάκισή τους την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος τους Αμπίσρ Χέλα.

Η αστυνομία του Νέου Δελχί ανέφερε επίσης ότι τιμωρήθηκαν λόγω των «επανειλημμένων παραβιάσεων» και των «σοβαρών ανησυχιών» ότι θα «παραβίαζαν εκ νέου τον νόμο και θα υποκινούσαν άλλους να τον παραβιάσουν» εάν αφήνονταν ελεύθεροι με εγγύηση.

Ο Αζίνκια Σίντε, άλλο στέλεχος του CJP, που αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης, τόνισε ότι το κόμμα «δεν θα εκφοβισθεί» από τις συλλήψεις.

«Θα βάλουμε τέλος σε αυτή τη δικτατορική κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ