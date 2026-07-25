Νίκη για το κίνημα «κατσαρίδων» της ινδικής νεολαίας - Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που διαδήλωναν στο Νέο Δελχί καταγγέλλοντας την νοθεία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια ανακοίνωσαν το τέλος της κινητοποίησής τους μετά την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, που ήταν και το βασικό τους αίτημα.

«Βάζουμε άμεσα τέλος στο κίνημα. Ζητούμε από όλους τους διαδηλωτές να επιστρέψουν ειρηνικά στα σπίτια τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ασουτός Ράνκα, εκπρόσωπος του «Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων» το οποίο ηγήθηκε του κινήματος διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νταρμάντρα Πραντάν, υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω της πλατφόρμας Χ, αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί.

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, που είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε μετά από ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, δήλωσε ότι, αν ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, είναι «καλό», αλλά δεν υπάρχει ακόμη κυβερνητική ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ