Η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την εταιρεία SpaceX και το ΝΑΤΟ, προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην πρόσβασή της στο δορυφορικό διαδικτυακό σύστημα Starlink, δήλωσε μια πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας
Εξηγήσεις από ΗΠΑ, SpaceX και NATO για τους περιορισμούς στο Starlink ζητά η Ουκρανία
Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αναφέρει ότι η σύνδεση Starlink διακόπτεται όταν κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες, προκαλώντας σημαντική διακοπή στις επιχειρήσεις των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αναφέρει ότι η σύνδεση Starlink διακόπτεται όταν κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες, προκαλώντας σημαντική διακοπή στις επιχειρήσεις των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πολλές από τις οποίες βασίζονται στο δορυφορικό διαδίκτυο για τον έλεγχο των αεροσκαφών.
Η επιβράδυνση των υπηρεσιών του Starlink για τον ουκρανικό στρατό από την εταιρεία SpaceX θα επηρεάσει την ικανότητά του να πραγματοποιεί μέσου βεληνεκούς επιθέσεις και να χρησιμοποιεί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει τα μεγάλης εμβέλειας ρωσικά drones, δήλωσαν πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και μια στρατιωτική πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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