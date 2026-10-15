Αποφασισμένοι οι φοιτητές στην Αλβανία: «Αυτή είναι επανάσταση, κουραστήκαμε - Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φύγει ο Ράμα»

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας και σε υποκατάστημα της Raiffeisen Bank, πέταξαν πέτρες κατά αστυνομικών, ανέτρεψαν κάδους και προκάλεσαν ζημιές σε προσόψεις επιχειρήσεων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων στην προσπάθειά της να διαλύσει το πλήθος.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι κινητοποιήσεις αποτελούν μία από τις εντονότερες εκδηλώσεις αντίδρασης κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος εξασφάλισε τέταρτη θητεία τον Μάιο του περασμένου έτους, δέχεται αυξανόμενη κριτική λόγω καταγγελιών για διαφθορά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές εμφανίζονται απογοητευμένοι και από τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν θεωρούν αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να παραιτηθεί ο Ράμα»

Η ένταση κλιμακώθηκε έπειτα από ένα καλοκαίρι ειρηνικών διαδηλώσεων, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, σε σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς θερέτρου στις νότιες ακτές της Αλβανίας. Το έργο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και έχει βρεθεί στο επίκεντρο νομικών αντιπαραθέσεων.

«Αυτή είναι επανάσταση. Έχουμε κουραστεί από τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να παραιτηθεί ο Ράμα», δήλωσε φοιτήτρια που συμμετείχε στα επεισόδια, ενώ διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Το κόστος των σπουδών και η διαφθορά στο επίκεντρο

Οι φοιτητές που οργάνωσαν τη διαμαρτυρία ζητούν βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, χαμηλότερο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες και περισσότερη στήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία για τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα, καθώς, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πανεπιστήμια στο Ελμπασάν και τη Σκόδρα.

Μία από τις διαδηλώτριες ανέφερε στο Reuters ότι η διαμαρτυρία δεν αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Όπως εξήγησε, η οργή των πολιτών συνδέεται με τη διαφθορά, την εγκληματικότητα και τη γενικότερη δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα.

Άλλος διαδηλωτής χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως την πιο διεφθαρμένη που έχει γνωρίσει η χώρα, αποτυπώνοντας το κλίμα έντονης αμφισβήτησης που επικρατεί.

Καταδίκη της βίας από την κυβέρνηση – Ανησυχία από την ΕΕ

Η αλβανική κυβέρνηση καταδίκασε τα επεισόδια, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν δικαιολογεί τη βία και την καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότσιου, κάλεσε τους φοιτητές και τους πολίτες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις να αποστασιοποιηθούν από τους βανδαλισμούς και τις συγκρούσεις.

Από την πλευρά της, η αστυνομία προειδοποίησε ότι όσοι εμπλέκονται σε εμπρησμούς, καταστροφές περιουσίας ή επιθέσεις κατά αστυνομικών θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες.

Ανησυχία για τη βίαιη κλιμάκωση των διαδηλώσεων εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ.