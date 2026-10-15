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Διεθνή

Συγκλονιστικές εικόνες στην Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ οι αρχές κατέγραψαν 8.815 κλήσεις για βοήθεια και διέσωσαν 2.727 εγκλωβισμένους.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, σύμφωνα με την τουρκική Νομαρχία.

Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές Σαριγέρ, Κάγιαχανε και Εγιούπσουλταν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Σε ορισμένα σημεία η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά, ενώ κάτοικοι που είχαν εγκλωβιστεί απεγκλωβίστηκαν ακόμη και με εκσκαφείς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ότι στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκαν 8.815 κλήσεις για βοήθεια και ότι διασώθηκαν 2.727 εγκλωβισμένοι πολίτες.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Οι αρχές προειδοποίησαν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις το Σάββατο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΔΙΕΘΝΗ #ΤΟΥΡΚΙΑ

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