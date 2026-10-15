Συγκλονιστικές εικόνες στην Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Numerous flooding videos from Istanbul tonight. Awful scenes https://t.co/gdrSCD3QhZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 14, 2026

Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές Σαριγέρ, Κάγιαχανε και Εγιούπσουλταν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Σε ορισμένα σημεία η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά, ενώ κάτοικοι που είχαν εγκλωβιστεί απεγκλωβίστηκαν ακόμη και με εκσκαφείς.

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey https://t.co/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ότι στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκαν 8.815 κλήσεις για βοήθεια και ότι διασώθηκαν 2.727 εγκλωβισμένοι πολίτες.

İstanbul Başakşehir Olimpiyat stadı önü.. Sel gidiyor, mecbur olmayan dışarı çıkmasın... #yağmur https://t.co/aZx7pm2I2d — Zeki Bahçe (@zekibahce) October 14, 2026

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Οι αρχές προειδοποίησαν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις το Σάββατο.

Torrential rain has triggered flash floods across Istanbul, sweeping cars through neighbourhoods, stranding people, triggering landslides and bringing traffic to a standstill, with more rain expected. https://t.co/jL6XcIHII2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2026

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey https://t.co/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ