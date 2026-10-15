Βιβλική καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, δρόμοι-ποτάμια και χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια (βίντεο)

Το αγόρι, με αρχικά Μ.Ι., μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς παραμένει άγνωστη η προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που άρχισαν την Τρίτη και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες συνοικίες, με πλημμυρισμένους δρόμους, εγκλωβισμένους οδηγούς, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές.

⚫ İstanbul Balat'ta sokakta oluşan su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk, kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 📽 Kahreden anlar güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/TCKgmH2tIy https://t.co/fGEaeac3z8 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 14, 2026

Πάνω από 2.500 κλήσεις – Πλημμύρισαν εκατοντάδες κατοικίες και επιχειρήσεις

Η έκταση της καταστροφής αποτυπώνεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης.

Από τις 06:00 μέχρι τις 20:00 της Τετάρτης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν συνολικά 2.518 κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονταν με την κακοκαιρία.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμυρών, ενώ υπήρξαν αναφορές για 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα που επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor. https://t.co/93LFUrE3Gs — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 47 περιστατικά εγκλωβισμού, 15 κατολισθήσεις, 13 πτώσεις δέντρων και δύο περιπτώσεις καταστροφής στεγών.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Σαριγιέρ, όπου ορμητικά νερά παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας συγκρούσεις και ζημιές σε παρακείμενα κτίρια. Στην περιοχή Αγιάζαγα πλημμύρισαν κατοικίες, καταστήματα και εμπορικό κέντρο στη λεωφόρο Αζερμπαϊτζάν, ενώ σημειώθηκε κατολίσθηση κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, στην ίδια περιοχή τα νερά παρέσυραν λεωφορείο με επιβάτες, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı https://t.co/AWza44dSFM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Πλημμύρισαν το Καπαλί Τσαρσί και σταθμοί του Μετρό

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπου τα νερά εισχώρησαν στη Μεγάλη Σκεπαστή Αγορά, το γνωστό Καπαλί Τσαρσί, καθώς και στην Αιγυπτιακή Αγορά Μπαχαρικών.

Στο Γενίκαπι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης ατόμου που είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν στο Τοπ Καπί και στη Σαμάτια.

Στο Καγιτχανέ υπερχείλισε χείμαρρος, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σήραγγα που συνδέει την περιοχή με το Πιγιαλεπασά. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν στο Μπασάκσεχιρ, το Εσενγιούρτ, το Μπαγτζιλάρ, το Εγιούπσουλταν, το Μπαχτσελιεβλέρ, το Μπέγιογλου και το Ζεϊτινμπουρνού.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. https://t.co/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Η κακοκαιρία επηρέασε σοβαρά και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί πλημμύρισαν, ενώ περιορίστηκε η λειτουργία της γραμμής τραμ T1, ανεστάλη η κυκλοφορία στη γραμμή T3 και καταγράφηκαν προβλήματα στη γραμμή T5 και σε δρομολόγια τελεφερίκ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον απολογισμό της νομαρχίας το βράδυ της Τετάρτης, οι διάδρομοι των αεροδρομίων παρέμεναν ανοικτοί και δεν είχαν καταγραφεί ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας.

Kağıthane Deresi'nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı https://t.co/DiMpuRU2J5 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Σχεδόν 194 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο

Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι η ποσότητα βροχής που καταγράφηκε σε ορισμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην περιοχή Ομερλί του Μπέικοζ έπεσαν 193,84 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 194 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στο Αρναβούτκιοϊ η βροχόπτωση έφτασε τα 125,9 χιλιοστά, στο Μασλάκ του Σαριγιέρ τα 124,72 και στην Τσατάλτζα τα 75,2 χιλιοστά.

Αντίθετα, στο Καρτάλ καταγράφηκαν 14,3 χιλιοστά και στο Μπακίρκιοϊ μόλις 6,8, γεγονός που καταδεικνύει τις μεγάλες διαφορές στην ένταση των βροχοπτώσεων μεταξύ των συνοικιών της πόλης.

Ümraniye’de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı https://t.co/wDKZvPixB2 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Κυκλοφοριακό χάος – Στο 89% η συμφόρηση

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις οδικές μετακινήσεις, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση να φτάνει το 89%, σύμφωνα με στοιχεία του Μητροπολιτικού Δήμου.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στους βασικούς οδικούς άξονες D-100 και TEM, καθώς και στις προσβάσεις προς τις γέφυρες του Βοσπόρου.

Σε αρκετά σημεία, δρόμοι, υπόγειες διαβάσεις και κόμβοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν οχήματα και να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. https://t.co/2oByvWNg2P — A Haber (@ahaber) October 14, 2026

Χιλιάδες διασώστες και συνεργεία στους δρόμους

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κινητοποιήθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών, με την νομαρχία να ανακοινώνει την ανάπτυξη περίπου 8.000 ατόμων και 2.000 οχημάτων και μηχανημάτων.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε:

«Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, προσθέτοντας: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul https://t.co/lzmyGRNYo1 — Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026

Κλειστά σχολεία και απαγόρευση κυκλοφορίας μοτοσικλετών

Λόγω της έκτασης των καταστροφών και των προβλέψεων για συνέχιση της κακοκαιρίας, οι αρχές αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας μοτοσικλετών και συναφών δίτροχων οχημάτων από τις 21:00 της Τετάρτης μέχρι νεότερης απόφασης, ενώ προβλέφθηκε διοικητική άδεια για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, προειδοποιώντας ιδιαίτερα όσους διαμένουν σε υπόγειους χώρους.

Συγκεκριμένα, ζήτησε από «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες».

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά προς την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις άντλησης υδάτων, απομάκρυνσης φερτών υλικών και αποκατάστασης των ζημιών συνεχίζονται, ενώ ο απολογισμός των καταστροφών παραμένει προσωρινός.

Πηγές: protothema.gr, Anadolu, Hurriyet