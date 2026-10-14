Σκηνές χάους στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια (βίντεο)

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kadın suya kapıldı. #çarşamba #yağmur #altın https://t.co/VlnnVcrYJA — Hafıza (@hafizahabertv) October 14, 2026

Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά

Στην περιοχή Εσενγιούρτ, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που είχαν κατακλύσει τον δρόμο και διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση τριών πολιτών.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο φαίνεται η γυναίκα να παρασύρεται από το νερό, προτού οι περαστικοί καταφέρουν να την απομακρύνουν.

Στο Κιουτσούκτσεκμετζέ, πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.

İstanbul'a Bakın! 😳 Görüntüler İkitelli'den... https://t.co/WzpWCSdmZu — Hava Forum (@HavaForum) October 14, 2026

Πλημμύρες σε σχολεία και κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκτσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σε λύκειο του Μπουγιούκτσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.

Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης προς την αυλή δημοτικού σχολείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış sonrası yollar göle döndü. https://t.co/luQJm9KW0U — Pusholder (@pusholder) October 14, 2026

Κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στους αυτοκινητοδρόμους D-100 και TEM, ενώ πλημμύρισαν ακόμη και σταθμοί μετρό, τραμ και λεωφορείων.

Σύμφωνα με το Δήμο Κωνσταντινούπολης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έφτασε το 72% στο σύνολο της πόλης, με 83% στην ασιατική πλευρά και 67% στην ευρωπαϊκή.

Yağmur sonrası İstanbul Burası Başakşehir... #GalatasarayBarça #Çarşamba #yağmur #GSvBarça #Esenyurt https://t.co/uDMYIsXZTz — Mahir (@MahirofficialX) October 14, 2026

Son Dakika | İstanbul Sultangazi Eskihabibler okulun duvarı yağmurdan çöktü. https://t.co/LCGvLFEeyR — Hava Forum (@HavaForum) October 14, 2026

Πηγή: ΑΠΕ