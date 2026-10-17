Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή εφαρμογής κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Ο Τραμπ ανταμείβει τον Πούτιν»: Σφοδρή αντίδραση Ζελένσκι για το πάγωμα των κυρώσεων
Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η χαλάρωση της οικονομικής πίεσης ενθαρρύνει τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων και καλεί τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις
«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν - όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», τόνισε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.
Ο Τραμπ υπέγραψε χθες (τοπική ώρα) προεδρικό διάταγμα που ήρε τις εκτεταμένες κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.
Πηγή: ΑΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.