«Ο Τραμπ ανταμείβει τον Πούτιν»: Σφοδρή αντίδραση Ζελένσκι για το πάγωμα των κυρώσεων

«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν - όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», τόνισε ο Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.

Ο Τραμπ υπέγραψε χθες (τοπική ώρα) προεδρικό διάταγμα που ήρε τις εκτεταμένες κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ