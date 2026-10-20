Σοκ στην Αυστραλία: Έχασε το πόδι της η βουλευτής που παρασύρθηκε σκόπιμα με SUV - Δίνει μάχη για τη ζωή της

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, γνωστή για τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από SUV χθες το απόγευμα στη Γουανγκαράτα, μια περιοχή που απέχει λίγα περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη, δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Η βουλευτής υποβλήθηκε σε επέμβαση αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση», επεσήμανε ο Αλμπανέζι μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Sunrise.

Σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC και την εφημερίδα Sydney Morning Herald, η βουλευτής έχει χάσει το ένα της πόδι.

«Δεν ήταν ατύχημα. Πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια», είχε σημειώσει χθες στο ABC ο Αυστραλός πρωθυπουργός. «Έβγαζε τα πράγματά της από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου της», συνέχισε ο Αλμπανέζι. Αφού τη χτύπησε με το αυτοκίνητό του, ο δράστης έκανε αναστροφή για να επιστρέψει προς τη Χέινς.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο ABC ότι άκουσαν έναν δυνατό ήχο και είδαν μία γυναίκα εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Τον οδηγό του SUV, έναν 43χρονο άνδρα, ακινητοποίησαν περαστικοί, προτού φτάσει στο σημείο η αστυνομία και τον συλλάβει, εξήγησε η Άσλεϊ Μέισον, αστυνομικός της πολιτείας Βικτόρια.

Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν γνωστός στις αρχές.

Οι γονείς του υπόπτου δήλωσαν ότι η Χέινς είναι «φίλη τους εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», προσθέτοντας ότι αυτό που συνέβη είναι «οδυνηρό και ακατανόητο», σύμφωνα με την εφημερίδα The Age.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας επεσήμανε ότι συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για να εξετάσουν το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων εις βάρος του 43χρονου, συγκεκριμένα για επίθεση κατά δημόσιου λειτουργού, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών.

Εξάλλου στην έρευνα συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αν και το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστό, σημείωσε ο Αλμπανέζι. Πρόκειται «για δοκιμασία για την ταυτότητά μας», παρατήρησε, καλώντας τους Αυστραλούς να αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους «με σεβασμό».

Άνθρωπος με ακεραιότητα

Η επίθεση κατά της βουλευτού προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Η Έλεν Χέινς εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2019, έχοντας εργαστεί προηγουμένως ως νοσηλεύτρια και μαία. Έγινε γνωστή για τις απόψεις της, κυρίως υπέρ της πιο ισχυρής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της μάχης της υπέρ της περισσότερης διαφάνειας στην πολιτική και κατά της διαφθοράς.

«Η Έλεν Χέινς είναι ένας εξαιρετικά εργατικός άνθρωπος. Διαθέτει εξαιρετική ευφυΐα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αυστραλός πρωθυπουργός. «Υπάρχει λόγος που αγαπούν και θαυμάζουν τόσο πολύ την Έλεν Χέινς: είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα. Είναι κάποια που αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό», τόνισε.

Ο Άνγκους Τέιλορ, επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον της Χέινς αποτελεί «σοκ για τη χώρα μας».

«Η βία εις βάρος οποιουδήποτε εκλεγμένου εκπροσώπου -- όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν πρεσβεύει-- δεν είναι ποτέ αποδεκτή στην Αυστραλία», τόνισε η ακροδεξιά γερουσιαστής Πολίν Χάνσον.

«Ευχαριστούμε για την άμεση παρέμβαση περαστικών και επαγγελματιών υγείας οι οποίοι βοήθησαν, όπως και την αστυνομία για την επέμβασή της», σχολίασε η οικογένεια της Χέινς σε ανακοίνωσή της. «Η οικογένειά μας και η ομάδα της Έλεν δεν πρόκειται να προβούν σε περαιτέρω ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης», συνέχισε.

Αύξηση των απειλών

Η πολιτική βία είναι σπάνια στην Αυστραλία, αλλά η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση των απειλών και των προσβολών εις βάρος πολιτικών αξιωματούχων. Το 2025 σύστησε ειδική ομάδα που είναι αρμόδια να ερευνά ομάδες και πρόσωπα που στοχοθετούν βουλευτές.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έρευνα του 2025, το 85% των ομοσπονδιακών βουλευτών και του προσωπικού τους έχουν έρθει αντιμέτωποι με βίαιη, απειλητική ή ασταθή συμπεριφορά, με τέτοιου είδους περιστατικά να καταγράφονται περισσότερες από μία φορά τον μήνα.

«Ανησυχείς για την οικογένειά σου, ανησυχείς αν αυτό θα έχει επιπτώσεις στη συνέχιση της δουλειάς σου», σχολίασε η Λίσα Φίλιπς, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, η οποία δημοσίευσε το 2023 ένα επιστημονικό άρθρο για τις απειλές εναντίον βουλευτών του κοινοβουλίου της πολιτείας Βικτόρια.

«Είναι ανησυχητικό», πρόσθεσε η Φίλιπς, η μελέτη της οποίας διαπίστωσε ότι το 85% των βουλευτών της πολιτείας έκαναν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους μετά από απειλές για πρόκληση βλάβης, με τις γυναίκες πολιτικούς να είναι πιο πιθανό να δεχθούν απειλές σε σχέση με τους άνδρες.

«Όλοι έχουμε δει ένα επίπεδο (…) μίσους και ασέβειας και μισαλλοδοξίας στον πολιτικό μας διάλογο, το οποίο δεν βλέπαμε πραγματικά στο παρελθόν», σχολίασε ο Αυστραλός υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ στην εκπομπή «Today Show» του τηλεοπτικού δικτύου Channel Nine.

Στοιχεία της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έδειξαν ότι κατά το τελευταίο οικονομικό έτος καταγράφηκαν 1.067 αναφορές για απειλές, παρενόχληση, ενοχλητική ή προσβλητική συμπεριφορά με στόχο κοινοβουλευτικούς, υψηλόβαθμους αξιωματούχους και προστατευόμενες τοποθεσίες.

Πρόκειται για αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για αριθμό διπλάσιο σε σχέση με πέντε χρόνια νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ