Τουρκία: Η Συμφωνία της Μέκκας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια

Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση των τριών χωρών αποσκοπεί στην «ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής, στην αύξηση των κοινών δυνατοτήτων στον τομέα της άμυνας και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Ο Ντουράν σημείωσε ότι η Συμφωνία της Μέκκας στηρίζεται στην αρχή πως «οι χώρες της περιοχής πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις περιφερειακές υποθέσεις». Όπως ανέφερε, εκφράζει την κοινή αποφασιστικότητα των χωρών να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αλληλεγγύη.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία κύρωσης από την τουρκική Εθνοσυνέλευση θα έχει θετικά αποτελέσματα για τις τρεις χώρες και ευχαρίστησε τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές που συνέβαλαν στη διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ