Ρίχνει τους τόνους η Άγκυρα για τον GSI: «Δεν είμαστε αντίθετοι στο έργο, αλλά θέλουμε γραπτή ενημέρωση», λέει ο Φιντάν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τοποθετήθηκε για το ζήτημα απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας, μετά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής στις Βρυξέλλες, την Τρίτη.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI), συνδέοντας όμως τη στάση της με τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στις θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζονται οι εργασίες.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα ζητεί από τα πλοία που πραγματοποιούν έρευνες να αποστέλλουν γραπτή ειδοποίηση, στην οποία θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που πρόκειται να εκτελεστούν και οι συντεταγμένες τους. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η προφορική ενημέρωση δεν θεωρείται επαρκής από την τουρκική πλευρά.

Κατά τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η συγκεκριμένη απαίτηση αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας νέων τετελεσμένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το υφιστάμενο καθεστώς και να προκαλέσουν πρόσθετες διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η τοποθέτηση Φιντάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να συνδέει την εκτέλεση θαλάσσιων ερευνών με τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρότι ο Τούρκος υπουργός παρουσιάζει τη στάση της χώρας του ως θετική απέναντι στο έργο, η απαίτηση για γραπτή γνωστοποίηση αναδεικνύει το ζήτημα των διαδικασιών που η Άγκυρα επιδιώκει να καθιερώσει στις αμφισβητούμενες, κατά την ίδια, θαλάσσιες περιοχές.

Η τουρκική πρόταση για ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», ο Χακάν Φιντάν αποκάλυψε επίσης ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει συζητηθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αναφερόμενος σε προηγούμενη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν χαρακτήρισε το έργο αξιόλογο, διατυπώνοντας ωστόσο την προτίμησή του για απευθείας προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία.

Κατά την τουρκική επιχειρηματολογία, η γεωγραφική εγγύτητα της Τουρκίας με την Κύπρο επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού σε μικρότερες αποστάσεις και με διαφορετικό κόστος σε σχέση με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τους Ελληνοκύπριους όσο και τους Τουρκοκύπριους, προβάλλοντας ουσιαστικά την Τουρκία ως εναλλακτικό ενεργειακό προμηθευτή της Κύπρου.

Τι είπε για το casus belli και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα του casus belli, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 από την έννοια της απειλής πολέμου.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύουν «ΤΑ ΝΕΑ», ο Φιντάν υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί δήλωση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και όχι νόμο, προσθέτοντας ότι αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη διευθέτηση των διαφορών με την Τουρκία.

Παρουσίασε μάλιστα τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στο Αιγαίο ως παράγοντα αποφυγής εντάσεων, καλώντας την Αθήνα να αξιοποιήσει την πολιτική βούληση που, όπως ισχυρίστηκε, διαθέτει ο Τούρκος πρόεδρος για την επίλυση των διμερών διαφορών.

Σε ό,τι αφορά τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο, ενώ ανέφερε πως το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση.