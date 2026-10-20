Στεφάνου για προεδρικές: Πρώτα οι συνεργασίες και μετά ο υποψήφιος - Τι είπε για Αβέρωφ και GSI (βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο κ. Στεφάνου τοποθετήθηκε επίσης για την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια περί πολιτικής συναλλαγής μεταξύ των δύο πλευρών. Αναφέρθηκε ακόμη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), εκφράζοντας προβληματισμό για το αυξανόμενο κόστος και ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για τους καταναλωτές.

Προεδρικές 2028: Ανοικτό το ενδεχόμενο Μαυρογιάννη

Αναφερόμενος στις διεργασίες για τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ διευκρίνισε ότι το κόμμα δεν έχει καταρτίσει κατάλογο πιθανών υποψηφίων ούτε έχει αρχίσει επίσημες διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Όπως εξήγησε, θα προηγηθεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη εντολή για την έναρξη επαφών με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Πρώτα θέλουμε συντεταγμένα να συναντήσουμε τα κόμματα εκείνα τα οποία συμμερίζονται μαζί μας την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή πορείας και στην πορεία, στη συζήτηση με αυτούς, θα συζητήσουμε και για υποψήφιους», ανέφερε.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η δημιουργία «ενός μεγάλου πλειοψηφικού ρεύματος της προοδευτικής αλλαγής», το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις την εκλογική νίκη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει κανένα πρόσωπο που συμμερίζεται την ανάγκη αλλαγής της σημερινής κατάστασης.

Σε σχέση με τα ονόματα του Τάσου Γιασεμίδη, του Τάσου Χριστοφίδη και του προέδρου της ΟΕΒ, Γιώργου Παντελίδη, που έχουν ακουστεί στη δημόσια συζήτηση, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κατάλογος υποψηφίων. Για τον κ. Παντελίδη διευκρίνισε ότι έχει ακούσει το όνομά του, χωρίς ωστόσο να έχει προταθεί επισήμως από κάποιον.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον προσώπων εκτός ΑΚΕΛ να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη προσπάθεια πολιτικής αλλαγής.

Το κάλεσμα προς πολιτικές δυνάμεις και η αναφορά στον ΔΗΣΥ

Ο Στέφανος Στεφάνου κλήθηκε να σχολιάσει και τις συζητήσεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού σχετικά με το ενδεχόμενο συνεννόησης Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει του δεύτερου γύρου των Προεδρικών Εκλογών.

Απέφυγε να τοποθετηθεί για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι σχετικές αναφορές ενισχύουν την εκτίμηση του ΑΚΕΛ πως η σημερινή διακυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται από το 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα προς όσους επιθυμούν αλλαγή αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που επιδιώκει να διαμορφώσει το ΑΚΕΛ μαζί με άλλες δυνάμεις.

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Ζητά συνολική επανεξέταση

Στο ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε τη διαφωνία του κόμματος με την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν πέτυχαν τον επιδιωκόμενο στόχο και προκάλεσαν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη.

Κατά τον ίδιο, οι κυρώσεις δεν στέρησαν από τη Ρωσία τη δυνατότητα συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ επιβάρυναν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τους πολίτες. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διπλωματία και στην αναζήτηση πολιτικής λύσης.

Ερωτηθείς εάν το ΑΚΕΛ θα ζητούσε επανεξέταση των κυρώσεων σε περίπτωση συμμετοχής του στη διακυβέρνηση, απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι η θέση του αφορά μια συνολική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Ρωσίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Διαχώρισε, ωστόσο, τη θέση του κόμματος από την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο κόστος του πετρελαίου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργειακή πολιτική, την οικονομία και τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, υποστήριξε ότι οι κυρώσεις είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στον τουρισμό, υπενθυμίζοντας ότι πριν από την επιβολή τους το νησί υποδεχόταν περισσότερους από 800.000 Ρώσους επισκέπτες, ενώ επηρεάστηκαν και οι αφίξεις από την Ουκρανία.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να διεκδικήσει πρόσθετη ευρωπαϊκή στήριξη και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

«Καμία συναλλαγή με τον Αβέρωφ»

Ο κ. Στεφάνου απέρριψε επίσης τα σενάρια περί πολιτικής συμφωνίας ή ανταλλαγής με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή τη στάση ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών του 2023.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσυνεννόηση ή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Το τι έκανε ο καθένας στο δεύτερο γύρο είναι δική του απόφαση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ εκτίμησε και εξακολουθεί να εκτιμά τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού που επέλεξαν να στηρίξουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Τόνισε, παράλληλα, ότι το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας.

GSI: Απαντήσεις για το κόστος και την τσέπη των καταναλωτών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή με τη συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Ο κ. Στεφάνου αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του έργου, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και τα οικονομικά οφέλη της διασύνδεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το εκτιμώμενο κόστος έχει αυξηθεί από τα €1,2 δισεκατομμύρια στα €1,9 δισεκατομμύρια, ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Παράλληλα, σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έχει μετατεθεί κατά τουλάχιστον έναν χρόνο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν τη γεωστρατηγική διάσταση του έργου, τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το ιδιοκτησιακό και λειτουργικό καθεστώς της διασύνδεσης, καθώς και τις επιπτώσεις στην κυπριακή αγορά ηλεκτρισμού.

Άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις που γίνονται σχετικά με το έργο, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν σύγχυση και αβεβαιότητα στους πολίτες.

Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργού Ενέργειας, η επικαιροποιημένη τεχνοοικονομική μελέτη αναμένεται προς το τέλος του έτους, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο θα καταβληθούν χρήματα πριν αποσαφηνιστούν το τελικό κόστος και η βιωσιμότητα του έργου.

«Το βασικό ερώτημα που τουλάχιστον οι πολίτες θέτουν και θέλουν απάντηση είναι τι θα σημαίνει για τη δική τους την τσέπη η λειτουργία αυτού του καλωδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης πρέπει να γίνει με όρους που θα εξασφαλίζουν προσιτότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευελιξία του ενεργειακού συστήματος και στην πράσινη μετάβαση.